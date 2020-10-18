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Dünya Ermeniler ve PKK'lılar Paris'te el ele gösteri yaptı
Dünya

Ermeniler ve PKK'lılar Paris'te el ele gösteri yaptı

Ermeniler ve PKK'lılar Fransa'nın başkenti Paris'te Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik gerçekleştirdiği operasyonlara tepki gösterisi düzenledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 18:59:00 - 2020-10-18 19:09:19
Ermeniler ve PKK'lılar Paris'te el ele gösteri yaptı

Ermeniler ve PKK'lılar, Fransa’nın başkenti Paris'te Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını yaptıkları gösteriyle destekledi. 

Ermenistan ve PKK bayrakları yan yana

Fransa’daki Ermeni Örgütleri Koordinasyon Konseyi (CCAF) tarafından organize edilen protestoda, Invalides Meydanı'nda toplanan göstericiler, Azerbaycan’ın Ermenistan'ın saldırılarına karşı meşru müdafaa hakkını kullanmasını protesto etti.

Terör örgütü PKK yandaşları da ellerinde Ermenistan bayrağı ve örgüte ait bez parçalarını alarak protestoya katıldı. Gösteride, PKK'ya ait bez parçalarının Fransa, Avrupa Birliği (AB), Ermenistan ve Yunanistan bayraklarıyla aynı kareye yansıması dikkati çekti.

Ermenilerden Macrona'a tepki

CCAF yetkilileri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u, Ermenistan'ı yalnız bırakmakla suçlayarak Dağlık Karabağ'ın Ermenistan toprağı olarak tanınmasını istedi.

CCAF yetkilileri, Ermenilerin bölgenin en medeni milleti olduğunu ileri sürerek Ermenistan'ın feminizm, demokrasi ve medeniyetin en büyük koruyucusu olduğunu iddia etti.

Erdoğan ve Aliyev karşıtı slogan attılar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev karşıtı slogan atan göstericiler, uluslararası topluma Azerbaycan ve Türkiye'ye müdahale çağrısında bulundu. 

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri sertleştirilmesine rağmen izin verilen gösteride, sosyal mesafe kurallarına uyulmazken, maskelerin doğru şekilde kullanılmadığı görüldü.

Göstericiler, protestonun sonunda polis eşliğinde Elysee Sarayı'na doğru yürüyüşe geçti.

Öte yandan Ermeniler ile terör örgütü PKK yandaşları daha önce de Türkiye ve Azerbaycan karşıtı gösteri yapmıştı.

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