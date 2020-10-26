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Dünya Ermeniler PKK gibi çocukları kullanıyor
Dünya

Ermeniler PKK gibi çocukları kullanıyor

Azerbaycan ordusuna karşı binlerce asker ve milisini yitiren Ermenistan, çocuk savaşçılardan medet umarak cepheye sürdü.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 17:40:00 -
Ermeniler PKK gibi çocukları kullanıyor

Erivan yönetiminin, destekçisi terör örgütü PKK gibi çok sayıda çocuk askerleri cepheye sürerek bir savaş suçu işlediği görüntülerle ortaya çıktı. Ölen çocuklar da “Azerbaycan çocukları öldürüyor” denilerek kara propaganda için kullanılıyor. Ermeni askerler tarafından çekilen ve sosyal medyaya düşen görüntüde 12-13 yaşlarında bir çocuğun askerlerle birlikte cephe hattında Azerbaycan askerlerine yönelik topçu saldırısında yer aldığını ortaya çıktı. Top mermileri taşıyan ve topçu ateşinin fitilini çeken Ermeni çocuğun görüntüsünü çeken askerlere gülerek karşılık vermesi de dikkat çekti.

Çocukları cepheye sürdü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, Ermenistan’ın Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerler kullandığını gösteren bir video paylaştı. Haciyev, “Bu görüntü Ermenistan’ın çocuk askerleri kullandığını gösteriyor. Araştırılması gerekiyor. 15 yaşın altındaki çocukları askere almak ve kullanmak uluslararası insan hakları suçudur ve yasaklanmıştır. Bu savaş suçu olarak tanımlanmaktadır” diyerek dünyaya seslendi.

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