Ermeniler ne olduğunu anlamadı! Azerbaycan ordusundan Osmanlı taktiği
Azerbaycan ordusu sivillere karşı saldırı başlatan Ermenistan'a karşı SİHA'larla birlikte Osmanlı'nın savaşlarda kullandığı hilal taktiğini uygulayarak Fuzili bölgesini kontrol altına aldı.
Ermenistan'ın Azerbaycan sivil yerleşim yerlerine saldırması sonrası Azerbaycan'ın başlattığı karşı saldılar sürüyor. Azerbaycan'dan yapılan açıklamada, Terter, Ağdam, Fuzuli, Cebrayıl ve Murovdağ yönünde Ermenistan işgalindeki yüksek bölgelerin ele geçirilmesi yönünde çatışmaların devam ettiği belirtildi.
Hilal taktiği
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a karşı başlattığı saldırılarda Osmanlı Devleti'nin yüzyılar boyunca uyguladığı ve başarılı olduğu hilal taktiğini uyguladı. Türkiye'nin desteği ile SİHA'larla Ermenistan'a hilal taktiği ile saldıran Azerbaycan, Fuzili bölgesini işgalden kurtardı. Uygulanan taktikle Ermeniler SİHA'larla etkisiz hale getirildi.