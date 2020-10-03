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Gündem Ermeniler iyice kaşınıyor! Yine Türk gazetecileri hedef aldı
Gündem

Ermeniler iyice kaşınıyor! Yine Türk gazetecileri hedef aldı

İşgalci Ermenistan güçleri, AA, TRT ve İHA muhabirlerinin bulunduğu alanı bombaladı. Gazetecilerin havan mermilerinden kıl payı kurtulduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 16:16:00 - 2020-10-03 16:40:58

İşgalci Ermenistan, geçtiğimiz Pazar günü Azerbaycan’daki sivil yerleşim yerlerini vurdu. Olayı görüntülemek isteyen gazeteciler, söz konusu saldırılar sırasında mermilerin hedefi olmaktan son anda kurtuldu.

Ermenistan güçleri, bugün de sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarını sürdürdü. Ermenistan askerleri, dünden bu yana Terter kentine 2 bin top mermisi attı. Olaylar sırasında, Terter’deki çok sayıda ev ve kamu binası kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, TRT ve İhlas Haber Ajansı muhabirleri, Terter kentinde sivillere yönelik saldırıları görüntülemek istedi. Türk muhabirlerin bulunduğu alana bugün de top mermileri düştü.

Gazetecilerin, söz konusu saldırılar sırasında yara almadıkları ve sağ salim olay yerinden uzaklaşmayı başardıkları öğrenildi.

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