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Dünya Ermeniler ateşkese sadece 1 saat uydu
Dünya

Ermeniler ateşkese sadece 1 saat uydu

Azerbaycan ile Ermenistan arasında önceki gece yarısı 00.00’da yürürlüğe giren ikinci ateşkes de başarısız oldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 16:42:00 -
Ermeniler ateşkese sadece 1 saat uydu

Azeri Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin, gece yarısından sonra Cebrail kentinin çevresindeki bölgelere ve Araz nehri boyunca kurtarılmış köylere top ve havanlarla ateş açtığı belirtildi. Azerbaycan askerleri arasında can kaybı olmadığı, Ermenistan güçlerine gereken yanıtın verildiği ifade edilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca ilgili faaliyetini sürdürdüğü aktarıldı. Bakanlığın bir başka açıklamasında da ateşkes yürürlüğe girene kadar, Ermenilere ait 2 adet S-300 hava savunma sistemi, 5 T-72 tank, 3 Grad füze sistemi, 2 Smerç roketatar sistemi,1 D-20 obüs, 1 KS-19 uçaksavar topu ve 6 mühimmat aracının imha edildiği aktarıldı.

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