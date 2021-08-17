Ermeniler Ağdam bölgesinde türbeleri ve camileri bile yıkmış

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Azerbaycanlı gazeteci Togrul Allahverdili'in verdiği bilgiye göre, Azerbaycan'ın 20 gençlik örgütünün yaklaşık 40 temsilcisi, Ağdam bölgesini ziyaret ederek Ağdam şehrinin tarihi ve kültürel anıtlarını yakından tanıdı.

"Ermeniler türbelere bile saygısız davranmış"

Togrul Allahverdili, gözlemlerini aktardığı açıklamasında, “Karabağ'ın dayanak noktası sayılan, Ermenilerin korktuğu ve ancak büyük bir ihanet sonucu işgal edilen Ağdam Muzaffer Ali Başkomutan İlham Aliyevin liderliğindeki cesur Azerbaycan Ordusu'nun gücüyle kurtarılmasından sonra, kader bana ikinci kez Ağdam'ı ziyaret etme fırsatı verdi. Benim gözlemlerim, sadece Azerbaycan'da değil, genel olarak Kafkasya'nın en seçkin şehirlerinden biri olan Ağdam'da düşmanın taş üstüne taş koymadığı yönündedir. Ermeni karakteri, Ağdam'da istisnasız yüzde yüz kendini göstermiştir. Ağdam, şimdi bin yıllık bir harabeyi andırıyor. Ermeniler, Karabağ hanlığının kurucusu Panahali han ve Han Gizi Natavan gibi önde gelen şahsiyetlerimizin türbelerini bile saygısızca davrandı. Türbeler yıkıldı ve sahiplerinin sonsuza kadar uyudukları yerde Ermeniler, isimleriyle eşanlamlı hayvanları tuttular. Birkaç yıldır, bir zamanlar bir Azerbaycan futbol markası statüsü kazanan Karabağ futbol takımının evi olan İmarat Stadyumu. Bu spor tapınağının kaderi farklı değil, arena bir harabeyi andırıyor” ifadelerini kullandı.

Camileri bile tahrip etmişler

Allahverdili, "Yarısı yıkılmış camilerin huzuru az da olsa içimizi rahatlatıyor. Şehitlerimiz ve büyük şahsiyetlerimiz için dualar ediyoruz. Düşmanı kutsal topraklarımızdan kovmuş olan Azerbaycan Askerini daha güçlü kılmak için Allah’a dua ediyor ve amin diyoruz. Ziyaret sırasında dikkatimizi çeken önemli bir istisna var. Ağdam'da her şeyi yok eden Ermeniler nedense tarihi Şahbulag Kalesi'ne dokunmadılar. Kulağa saçma gelse de hırsız Ermeniler Şahbulag'ın ‘Çar Tigran tarafından kurulan Tigranakert’ olduğunu iddia ettiler. Tabii ki şaşırmadık. Bunu düşmandan beklemek bizi şaşırtmamalı. Her halükarda Azerbaycan Ordusu Tigranakert efsanesini öyle bir şekilde ortadan kaldırmıştır ki, Ermenilerin bir daha bu iddiada bulunmaları pek olası değildir. Ziyaretin en önemli anı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Ağdam Özel Temsilcisi Emin Hüseyinov'un yeniden inşa edilen Ağdam hakkında bize verdiği bilgiler oldu. Hepimizin bildiği gibi şehrin Genel Planı sunuldu ve şehrin restorasyonu sonrasında Ağdam yeniden Kafkasya'nın en güzel şehri olacak. Kısacası Ağdam, Azerbaycan'ın en güzel şehri olacak" dedi.