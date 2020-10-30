Ermeniler 91 sivili katletti

Önceki gün Berde iline yapılan füzeli ve misket bombalı saldırıda hayatını kaybeden 21 sivil dün gözyaşları ve dualarla toprağa verilirken, katil Ermenistan’a beddualar yükseldi. Hayatını kaybedenlerin bir kısmı, Berde’deki kent mezarlığına, bir kısmı da yakın köylerde bulunan mezarlıklara defnedildi.



Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül’den 29 Ekim’e kadar Ermenistan’ın saldırılarının neden olduğu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 91 Azerbaycanlı sivilin öldüğünü 392’sinin de yaralandığını açıklarken; 2 bin 406 ev, 92 apartman ve 423 kamu binasının da yıkıldığını belirtti.