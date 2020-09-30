  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ermeni vekil 'hedefler kartondan' dedi! Azerbaycan görüntüleri paylaştı
Dünya

Ermeni vekil 'hedefler kartondan' dedi! Azerbaycan görüntüleri paylaştı

Azerbaycan Ordusu'na ait Türk yapımı Bayraktar TB2 SİHA'lar, Ermenistan'a ait 8 adet BM-21 Grad ÇNRA'yı yok etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 22:11:00 -

Ermenistan-Azerbalcan arasındaki çatışmaların devam ettiği cephe hattında Azerbaycan ordusu, Ermeni ordusuna ait hedefleri yok etmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermeni vekilin vurulan hedefler karton maket iddiası sonrası Ermenistan ordusuna ait 8 "Grad" roketatarın imha edilmesini gösteren bir video yayınladı.

BM-21 Grad adlı çok namlulu roketatar Sovyetler Birliği döneminde, 1960'larda geliştirildi. BM-14 Katyuşa roketlerinin yerini BM-21 Grad, Ural-375D kamyonu üzerine monte edilmiştir. BM-21 Grad birçok ülke tarafından kullanılmaktadır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan duyurdu: Ermeniler oraya saldırıyor... Çok sayıda yaralı var
Gündem

Azerbaycan duyurdu: Ermeniler oraya saldırıyor... Çok sayıda yaralı var

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan, Terter kentine havan ve top atışlarıyla saldırdığını açıkladı. Bölgeden alınan ilk bilgilere hedef..
‘Ermenilere yardım etmiyoruz’ demişlerdi! İhanet ortaya çıktı
Dünya

‘Ermenilere yardım etmiyoruz’ demişlerdi! İhanet ortaya çıktı

Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına müdahil olmadıklarını duyuran İran'ı zora düşürecek görüntüler ortaya çıktı.
Altın döviz alacaklar dikkat! Flaş karar
Ekonomi

Altın döviz alacaklar dikkat! Flaş karar

Döviz ve altın alım işlemlerindeuygulnan vergi oranları geçtiğimiz aylarda artırılmıştı. Banka Sigorta ve Muamele Vergisi binde 2'den yüzde ..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay