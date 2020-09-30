Ermeni vekil 'hedefler kartondan' dedi! Azerbaycan görüntüleri paylaştı
Azerbaycan Ordusu'na ait Türk yapımı Bayraktar TB2 SİHA'lar, Ermenistan'a ait 8 adet BM-21 Grad ÇNRA'yı yok etti.
Ermenistan-Azerbalcan arasındaki çatışmaların devam ettiği cephe hattında Azerbaycan ordusu, Ermeni ordusuna ait hedefleri yok etmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermeni vekilin vurulan hedefler karton maket iddiası sonrası Ermenistan ordusuna ait 8 "Grad" roketatarın imha edilmesini gösteren bir video yayınladı.
BM-21 Grad adlı çok namlulu roketatar Sovyetler Birliği döneminde, 1960'larda geliştirildi. BM-14 Katyuşa roketlerinin yerini BM-21 Grad, Ural-375D kamyonu üzerine monte edilmiştir. BM-21 Grad birçok ülke tarafından kullanılmaktadır.