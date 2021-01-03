Ermeni vahşeti: Azeri askeri yakıp paylaştılar

Münübe Yılmaz

Azerbaycanlı bir savaş esirinin işkenceyle öldürüldükten sonra Ermeni askerleri tarafından yakılmasına ilişkin video görüntüleri; Ermenilerin sosyal medya hesaplarında paylaşılıp, beğenilmeye devam ediliyor.

Bu insanlık dışı vahşetin görüntülerini kayıt altına alan Azerbaycan yönetimi, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) yapacağı başvuruda bunu kullanacak. Azeri yetkililer, “Sosyal medyada kullanılan görüntüler, Ermeni tarafının bir Azerbaycan askerinin cesedini yakarak Cenevre Sözleşmesini ve diğer insani hukuk normlarının gereklerini büyük ölçüde ihlal ettiğini açıkça gösteriyor. Azerbaycanlı bir askerin vücudunun kendisine yönelik insanlık dışı işkenceleri gizlemek için yakıldığına inanıyoruz. Ermeni Silahlı Kuvvetleri’nin birlikleri tarafından işlenen bu suçu şiddetle kınıyoruz. Uluslararası örgütleri bu tür insanlık dışı eylemlere gözlerini kapatmamaya çağırıyoruz” diyerek Ermenilerin Cenevre Sözleşmesine uymadıklarını belirtti.