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Gündem Ermeni vahşeti: Azeri askeri yakıp paylaştılar
Gündem

Ermeni vahşeti: Azeri askeri yakıp paylaştılar

Dağlık Karabağ savaşında ağır kayıplar vererek teslim bayrağı çeken Ermenilerin, şehit olan ya da esir düşen Azeri askerlerine uyguladığı vahşet gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 10:07:00 -
Ermeni vahşeti: Azeri askeri yakıp paylaştılar

 Münübe Yılmaz 

Azerbaycanlı bir savaş esirinin işkenceyle öldürüldükten sonra Ermeni askerleri tarafından yakılmasına ilişkin video görüntüleri; Ermenilerin sosyal medya hesaplarında paylaşılıp, beğenilmeye devam ediliyor. 

Bu insanlık dışı vahşetin görüntülerini kayıt altına alan Azerbaycan yönetimi, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) yapacağı başvuruda bunu kullanacak. Azeri yetkililer, “Sosyal medyada kullanılan görüntüler, Ermeni tarafının bir Azerbaycan askerinin cesedini yakarak Cenevre Sözleşmesini ve diğer insani hukuk normlarının gereklerini büyük ölçüde ihlal ettiğini açıkça gösteriyor. Azerbaycanlı bir askerin vücudunun kendisine yönelik insanlık dışı işkenceleri gizlemek için yakıldığına inanıyoruz. Ermeni Silahlı Kuvvetleri’nin birlikleri tarafından işlenen bu suçu şiddetle kınıyoruz. Uluslararası örgütleri bu tür insanlık dışı eylemlere gözlerini kapatmamaya çağırıyoruz” diyerek Ermenilerin Cenevre Sözleşmesine uymadıklarını belirtti.


Yeni Akit Gazetesi
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