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Dünya Ermeni Sözcü, kuyruğu böyle dik tutmaya çalıştı
Dünya

Ermeni Sözcü, kuyruğu böyle dik tutmaya çalıştı

Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon karşısında Ermeni ordusu mevzilerini terk edip kaçarken, Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan ise geri çekilmelerinin yenilgi olmadığını ileri sürmeye kalktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 21:55:00 -
Ermeni Sözcü, kuyruğu böyle dik tutmaya çalıştı

Kardeş Azerbaycan, alçak Ermenistan'a darbe üstüne darbe indirmeye devam ediyor.

Azerbaycan'ın topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda 78 yerleşim yeri Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldı.

Ermeni ordusu, Azerbaycan ordusunun üstünlüğü karşısında çaresiz kalıp mevzilerini terk ederken Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan'dan ilginç bir açıklama geldi.

Hovhannisyan, geri çekilmelerinin bir yenilgi olmadığını iddia etmeye kalkarak kuyruğu dik tutmaya çalıştı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hovhannisyan, "Geri çekilme bir yenilgi değil, 1918, 1941'de geri çekilme oldu. 1992'de de bir geri çekilme vardı. Ancak tüm bu durumlarda sonunda bir zafer vardı. Başka bir zafer daha olacak" iddialarında bulundu.

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