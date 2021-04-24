"Ermeni soykırımı" yalanına karşı bir araya geldiler

Batı Azerbaycan Topluluğu tarafından düzenlenen toplantıda açılış konuşması yapan araştırmacı yazar, Batı Azerbaycan Topluluğu Ankara temsilcisi Dr. Derya Akdemir, asılsız Ermeni iddialarına karşı tüm dünyadaki Türklerin güç birliği yapması gerektiğini söyledi. Ermeni yalanlarına karşı tam bir milli mücadele ruhuyla, hiçbir korku duymadan mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan araştırmacı yazar bazı ülkelerin Ermenilerin asılsız iddialarına inandığını, bunun da o ülkelerin uyguladığı çifte standart politikasından kaynaklandığını kaydetti. Dr. Derya Akdemir şanlı Azerbaycan ordusunun kazandığı zafere de değinerek, bazı gerçeklerin bu zaferin değiştiğine, artık dünyanın olaylara farklı gözle bakmak zorunda olduğuna dikkat çekti.

“Ermenilerin yalan makineleri sürekli yalan doğuruyor”

Daha sonra konuşma yapan Azerbaycan’da iktidarda olan Yeni Azerbaycan Partisi Milletvekili, Batı Azerbaycan Topluluğu Başkanı Doç. Dr. Aziz Alekberli öncelikle zafer dolayısıyla tüm katılımcıları tebrik ederek, her sene 24 Nisan öncesinde ve o gün sürekli olarak Ermenilerin yalan makinelerin yalan doğurduğuna dikkat çekti. Batı Azerbaycan Topluluğu başkanı, milletvekili Ermenilerin bu topraklarda hiçbir şekilde bir soykırıma maruz bırakılmadıklarını, tam tersi kendilerinin bölgede soykırım uyguladıklarını söyleyerek, tüm Türk yurtlarında Ermenilerin gerçekleştirdikleri soykırımların izlerine rastlamanın mümkün olduğuna dikkat çekti.

“Örneğin Zengezur… Burası Azerbaycan’ın en eski topraklarından birisidir, eski tarihimiz o topraklarda yatmaktadır. Ermenilerin bu topraklara yeniden yerleştirilmesinin yüz yıllık bir geçmişi vardır” diyen Alekberli, şöyle devam etti:

“Sovyet devletinin ilk yıllarında bu topraklar Azerbaycan’dan zorla alınarak Ermenilere verildi. Daha sonra 70 yıllık Sovyet döneminde bu topraklar Ermenileştirildi. 1988-1991’de Azerbaycanlılar bölgedeki 61 köyden vahşice sürüldü. Ermeniler bunu şimdi kabul etmek istemiyorlar, ancak Azerbaycanlıların köylerine dönmeleri ve kendi evlerinde yaşamaları için ilk aşamada şartlar oluşturulmalı. Aksi takdirde, o topraklara dönüş yolunu zaten biliyoruz. Zengezur’un Azerbaycan’a geri dönüşü Türk dünyası için büyük önem taşımaktadır, Türkler büyük Avrasya kıtasının tarihi sakinleridir ve bu bölgedeki halkların büyük çoğunluğu Türklerden ayrılmış veya doğmuştur. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız, muzaffer Ali Baş Komutanımız İlham Aliyev’in sık sık söylediğpi gibi biz o topraklara tekrar geri döneceğiz’’

“Ermenilerin yaptığı soykırımları görmemek imkânsız”

Ermenilerin yaptıkları soykırımları görmezden gelmenin imkansızlığına dikkat çeken diğer konuşmacı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Toğrul İsmayıl Ermenilerin, yüz yıldır sözde soykırım iddiaları ile Türkiye’yi her platformda köşeye sıkıştırma gayreti içinde olduklarını, kendi yaptıklarının ise maalesef dünya kamuoyu tarafından gündeme getirilmediğini belirtti. Prof. Dr. İsmayıl yıllarca Ermenileri “Azerbaycan topraklarını işgalden vazgeçiniz. Felaket kapınızda!” diye sert şekilde uyardıklarını, Ermenilerinse bundan hiçbir şekilde bir sonuç çıkarmadıklarını söyleyerek, bugün artık kendilerinin gerçekten de zor durumda kaldıklarına vurgu yaptı.

Her yıl 24 Nisan günü çeşitli ağızlardan Ermenilerle ilgili üzüntü dolu sözler duyduklarını, fakat bu sözlerin ve hatta alınacak en sert kararların bile uluslararası hukuk açısından ne Türkiye’yi, ne de Azerbaycan’ı bağlamayacağını söyleyen uzman, konunun jepopolitik boyutuyla ilgili katılımcılara geniş bilgi vermeği de unutmadı.

“Soykırım görmek istiyorlarsa kendi yaptıklarına baksınlar!”

Eski Azerbaycan Askeri Ateşesi, Milli Savunma Bakanlığı eski Askeri Başdanışmanı Em. Tuğgeneral Yücel Karauz konferansta 1915 olaylarına değinmeden önce kardeş Azerbaycan halkını ve tüm Türk dünyasını tebrik etti. O sırada gelişen bazı olaylara dikkat çeken Karauz tehcir sırasında, Dâhiliye Naziri Talat Bey’in bu tehcirin amacının kesinlikle Ermenileri imha etmek ya da cezalandırmak olmadığını, onları savaş sahası dışına taşımak ve zararsız hale getirmek olduğunu bütün vilayetlere gönderdiği telgraflarla defalarca bildirdiğini söyledi. Emekli Tuğgeneral bu telgraflarda Ermenilere taarruz edenlerin ve kötü muamelede bulunanların yakalanıp cezalandırılacağını, Ermenilerin malları ile ilgili kötü muamelede bulunan vali ve mutasarrıfların da cezalandırılacağını yazıldığını da ayrıca belirtti. Yücel Karauz, “Hodri meydan, hep söylüyoruz açalım arşivleri, bakalım neler yazıyor orada? Savaş sırasında, 1915 ve 1916 yargılamalarında otuzdan fazla Osmanlı askeri ve idarecisi niye yargılanıyor: Ermenilere kötü davrandıkları için… Peki, bu nasıl bir soykırımdır, Allah aşkına? Soykırımın ne olduğunu mu bilmek istiyorlar, o zaman bir zahmet, etraflarında, bu coğrafyada yaptıklarına baksınlar” dedi.