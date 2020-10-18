Ermeni katliamına sessiz kalmayın

Ermenistan ordusu Azerbaycan’ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı gerçekleştirdi. Sivillerin bulunduğu bölgelere atılan füzelerden birinin çok katlı binaya isabet etmesi sonucu birçok Azerbaycanlının hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı kaydedildi. Ermenistan’ın saldırıları ateşkese rağmen devam ederken, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Akit’e yaptığı açıklamada, dile getirdi: “Ermenistan balistik füzelerle Azerbaycan sivil halkını uyuduğu zaman, gece vurdu. Tabi bunun bir izahı var. Oda terördür. Devlet tarafından sivillere yapılmış bir terör. Bu açıdan da Gence’de bizim şehitlerimiz var. Onlarca yaralı var. Şehitlerimiz arasında bebekler de var. Ermenilerin amacı halkı korkutmak.”

Bu cinayetlere “dur” diyelim!

Büyükelçi Hazar, şöyle devam etti: “Bu saldırılarını Ermenistan toprakları üzerinden gerçekleştiriyor. Onlar istiyorlar ki başka kuvvetlerde buralara gelsinler. Aynı zamanda Ermenistan’ın bu hain saldırılarına uluslararası kamuoyunda kimler susuyorsa bu işlerden de sorumludur. Geçmişte 1992 yılında Hocalı’da katliam yaptılar. Soykırım yaptılar çok devlette buna sustu. Gence’ye saldırdılar. Sivillerimizi de başka şehirlerde katlettiler. Şimdi yine çok devlet susuyor. Bu sessizlikte de Ermeniler kendilerine güç katıp hain saldırılarını yapmaya devam ediyor. Ermenistan’ın yapmış olduğu terör saldırıları tam olarak uluslararası hukuka aykırıdır. Bu bir insanlığa karşı cinayettir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in de söylediği gibi her yerde Ermenistan saldırılarına cevabını vereceğiz. Ama uluslararası kamuoyu da bu cinayete sessiz kalmamalıdır.”

Azerbaycan hukukla işini görecek

Hazar, sözlerini şöyle tamamladı: “Uluslararası kamuoyu bu saldırılara karşı sessizliğini korumamalıdır. Eğer kendileri deve kuşu gibi başlarını kuma sokacaklarsa, biz ne hukuksal konuşabiliriz, ne uluslararası konuşabiliriz, ne insanlıktan konuşabiliriz. Yarın da kimler ki başlarını kumun içinde tutmuşlar, onların bizlere bir ders vermek gibi hukuk konuşma hakları olmayacaktır. Azerbaycan tam hukuk çerçevesinde kendi işini görecek. Ama onlar bu işlere değer vermeyecekse, değerlendirmeyecekse, kınamayacaklarsa, sorumluları çağırmayacaksa bu uluslararası düzene bir çifte standarttır.”