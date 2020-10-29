Ermeni katliamı

Azerbaycan ordusu karşısında tutunamayan Ermenistan, cephe hattındaki hezimetini örtmek için sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Dağlık Karabağ çatışmalarının başladığı 27 Eylül’den bu yana 3 kez ilan edilen insani ateşkesi bozup saldırıya geçen Ermenistan son 24 saatte ikinci defa Berde ilini vurup sivilleri katletti. Önceki gün 4 sivilin öldüğü 13’ünün de yaralandığı saldırının yaraları daha sarılmadan dün öğlen saatlerinde katliamcı Ermeniler, Smerç füzesi ve misket bombalarıyla kenti bir defa daha hedef aldı. Kullanımı yasaklı olan misket bombasıyla sivilleri vuran Ermeniler, 21 sivili katlederken 70’ten fazla kişiyi de yaraladı.



Olayda bazı ev ve iş yerlerinde ciddi hasar meydana gelirken, en az 7 araç kullanılamaz hale geldi. Kentte, olası ikinci bir saldırıya karşı tüm kafe ve restoranlar dahil birçok işletme kapatıldı. Saldırı sonrası ortaya çıkan manzara soykırımcı Ermenilerin vahşetini bir defa daha ortaya koydu. Azerbaycan cephe hattında yine Ermenilere cehennemi yaşatırken Cumhurbaşkanı Aliyev, “Ermeniler sivilleri vurarak savaş suçu işliyor. Biz savaş alanında bu masum insanların intikamını alıyoruz. Sivillere karşı asla savaşmadık ve savaşmayacağız. Biz Ermeni değiliz” diyerek uluslararası camianın Erivan’a savaş suçundan dava açması çağrısı yaptı.