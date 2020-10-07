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Dünya Ermeni kadının Azerbaycan askerlerine söyledikleri gündem oldu
Dünya

Ermeni kadının Azerbaycan askerlerine söyledikleri gündem oldu

Azerbaycan ordusu Karabağ'da Ermenistan tarafından işgal edilen köyleri tek tek kurtarıyor. Kurtarılan köylerden birinde Ermeni bir kadının Azerbaycan askerlerine "Topraklarınıza hoş geldiniz" dediği görüntüler ortaya çıktı. O görüntüler büyük beğeni topladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 11:16:00 -

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da ilerlemesinin ardından Ermenistan işgalindeki köyler de tek tek kurtarılıyor. O köylerden birinde kameraya yansıyan görüntülerde evinden çıkan Ermeni bir kadının askerlere “Topraklarınıza hoş geldiniz.” dediği görüldü. Azerbaycan'da yayın yapan Ictimai TV'nin sosyal medya hesabından yayınlanan görüntü büyük beğeni topladı

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Yorumlar

iyice bak nedir

ermeni ordusu taşnak yada asala olsaydı kesin türkleri öldürürdü.ne diyelim ermeniler(videolarında türklerin kanını içeçgiz diyorlardı .biride sivilleri vuryoruz diyordu ama hala onlar anlamazlar)
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EFE

ŞU KADININ VE YAŞADIĞI EVİN HALİNE BİR BAKARMISINIZ? ŞEREFSİZ ERMENİ YÖNETİCİLERİ VE DÜNYAYA YAYILMIŞ TÜRK DÜŞMANI TUZU KURU ERMENİLER, HALKINIZ SEFALET İÇİNDE YAŞIYOR, KENDİLERİ LÜKS İÇİNDE.
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