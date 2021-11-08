Ermeni hâmisine bak sen! İran, Azerbaycan’ın Zafer Bayramı'nı kutladı

Münübe Yılmaz

Karabağ Savaşı’nda Ermenistan’a silah kapısı olan, Azerbaycan sınırında askeri tatbikat düzenleyen ve "Ermenistan’ı desteklemeliydik" çıkışında bulunan İran, Azerbaycan hükümeti ve halkının 8 Kasım Zafer Bayramı Günü'nü kutlayarak kargaları bile güldürdü. Karabağ’da sıkışan işgalci Ermenistan’a can suyu olmak için elinden geleni yapan İran’ın Bakü Büyükelçiliği’nin mesajında, “İşgal altındaki toprakların kurtarılması, toprak bütünlüğünün güçlendirilmesi ve özellikle 132 kilometrelik ortak sınırların eski duruma getirilmesinin birinci yıl dönümü vesilesiyle dost, kardeş ve komşu Azerbaycan hükümeti ve halkını tebrik ediyoruz” ifadelerine yer verildi.