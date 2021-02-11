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Dünya Ermeni gazetesinden bomba itiraf: 10 binden fazla Ermeni asker firar etti
Dünya

Ermeni gazetesinden bomba itiraf: 10 binden fazla Ermeni asker firar etti

Kardeş ülke Azerbaycan karşısında bozguna uğrayan Ermenistan'dan peş peşe itiraflar gelmeye devam ediyor. Ermeni gazetesi Johovurd, savaş boyunca firar eden Ermeni askerlerin sayısının 10 binden fazla olduğunu yazdı. Gazete, haberinde "Gayet rahat savaşa yollanmışlardı; ancak gökten alevler yağınca ve arkadaşları gözlerinin önünde küle dönünce ne yapacaklardı? Başka yol yoktu, kurtuluş kaçmaktaydı" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 18:41:00 -

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlarda, iki aydan kısa bir süre içinde Ermenistan’a karşı tarihi bir zafer kazanmıştı.

10 bini aşkın Ermeni firar etti

Savaşın ardından Karabağ’da Ermeni askerlerin yaşadığı çaresizliğe yönelik yeni bir itiraf geldi. Ermeni gazetesi Johovurd, 44 gün içinde cepheden firar eden Ermeni askerlerin sayısının 10 binden fazla olduğunu yazdı.

"Başka çareleri yoktu"

Azerbaycan’ın kullandığı Türkiye üretimi Bayraktar SİHA’larla elde edilen hava üstünlüğünün vurgulandığı haberde, "Gayet rahat savaşa yollanmışlardı; ancak gökten alevler yağınca ve arkadaşları gözlerinin önünde küle dönünce ne yapacaklardı? Başka yol yoktu, kurtuluş kaçmaktaydı" ifadelerine yer verildi.

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