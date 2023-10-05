Ermeni, Fransız lobisi iyice cahil çıktı! Ağrı Dağı’nı paylaşarak rezil oldu

FRANSA Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Dağlık Karabağ meselesi uluslararası gündemin zirvesindeyken Ermenistan’ın başkenti Erivan’a düzenlediği resmi ziyarette tarihi bir provokasyona imza attı.

Fransız Bakan, Erivan ziyaretine dair yaptığı sosyal medya paylaşımında Ağrı Dağı’nın görselini paylaşarak “Ermenistan’a geri döndüm, ilk ziyaretimden 5 ay sonra. Dostluk, destek ve dayanışma” ifadelerini kullandı. Colonna için “Ağrı Dağı’nı Ermenistan toprağıymış gibi gösterdi” eleştirileri yöneltildi.

ASKERİ DESTEK ANLAŞMALARI

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir araya gelen Colonna, ortak basın toplantısında güvenlik ve savunma konularını ele aldıklarını belirterek “Fransa, savunmasını sağlayabilmesi için askeri teçhizatın Ermenistan’a teslim edilmesine olanak sağlayacak sözleşmelerin imzalanması konusunda anlaşmaya vardı” dedi. Anlaşmalar hakkında detay vermekten kaçınan Colonna, “Şunu bilin ki, Ermenistan ile Fransa arasında halihazırda mutabakata varılmış ve ilerlemekte olan şeyler var” diye konuştu.



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BAKÜ: FRANSA’NIN MASKESİ DÜŞTÜ

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna’nın Ermenistan ziyareti sırasında Bakü’yü hedef alan sözlerinden dolayı tepki gösterdi. Hacızade, “Colonna’nın ‘Fransa her zaman Ermenistan’ın yanındadır’ açıklaması, dürüst ve tarafsız arabulucu olduğunu iddia eden Fransa’nın maskesini düşürdü” ifadelerini kullandı.