  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ermeni, Fransız lobisi iyice cahil çıktı! Ağrı Dağı’nı paylaşarak rezil oldu
Gündem

Ermeni, Fransız lobisi iyice cahil çıktı! Ağrı Dağı’nı paylaşarak rezil oldu

Yeniakit Publisher
2023-10-05 11:11:00 -
Ermeni, Fransız lobisi iyice cahil çıktı! Ağrı Dağı’nı paylaşarak rezil oldu

Tarafsız arabulucu rolündeki Fransa’nın Dışişleri Bakanı Colonna, Erivan ziyaretini Ağrı Dağı görseli paylaşarak “Ermenistan’a geri döndüm” diye duyurdu. Colonna’nın Ermenistan’a destek açıklamalarına Azerbaycan “Tarafsız olduğunu iddia eden Fransa’nın maskesi düştü” diye tepki gösterdi.

FRANSA Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Dağlık Karabağ meselesi uluslararası gündemin zirvesindeyken Ermenistan’ın başkenti Erivan’a düzenlediği resmi ziyarette tarihi bir provokasyona imza attı.

Fransız Bakan, Erivan ziyaretine dair yaptığı sosyal medya paylaşımında Ağrı Dağı’nın görselini paylaşarak “Ermenistan’a geri döndüm, ilk ziyaretimden 5 ay sonra. Dostluk, destek ve dayanışma” ifadelerini kullandı. Colonna için “Ağrı Dağı’nı Ermenistan toprağıymış gibi gösterdi” eleştirileri yöneltildi.

ASKERİ DESTEK ANLAŞMALARI

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir araya gelen Colonna, ortak basın toplantısında güvenlik ve savunma konularını ele aldıklarını belirterek “Fransa, savunmasını sağlayabilmesi için askeri teçhizatın Ermenistan’a teslim edilmesine olanak sağlayacak sözleşmelerin imzalanması konusunda anlaşmaya vardı” dedi. Anlaşmalar hakkında detay vermekten kaçınan Colonna, “Şunu bilin ki, Ermenistan ile Fransa arasında halihazırda mutabakata varılmış ve ilerlemekte olan şeyler var” diye konuştu.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

BAKÜ: FRANSA’NIN MASKESİ DÜŞTÜ

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna’nın Ermenistan ziyareti sırasında Bakü’yü hedef alan sözlerinden dolayı tepki gösterdi. Hacızade, “Colonna’nın ‘Fransa her zaman Ermenistan’ın yanındadır’ açıklaması, dürüst ve tarafsız arabulucu olduğunu iddia eden Fransa’nın maskesini düşürdü” ifadelerini kullandı.

 

Putin'e UCM ile gol attı: Putin, Ermenistan'ı ziyaret ederse tutuklanabilir" target="_blank">
Ermenistan, Putin'e UCM ile gol attı: Putin, Ermenistan'ı ziyaret ederse tutuklanabilir
Ermenistan, Putin'e UCM ile gol attı: Putin, Ermenistan'ı ziyaret ederse tutuklanabilir

Gündem

Ermenistan, Putin'e UCM ile gol attı: Putin, Ermenistan'ı ziyaret ederse tutuklanabilir

Azerbaycan sıcak gelişmeyi dünyaya duyurdu! Ermeni sözde cumhurbaşkanı gözaltına alındı
Azerbaycan sıcak gelişmeyi dünyaya duyurdu! Ermeni sözde cumhurbaşkanı gözaltına alındı

Dünya

Azerbaycan sıcak gelişmeyi dünyaya duyurdu! Ermeni sözde cumhurbaşkanı gözaltına alındı

Bakü: Gitmek Ermenilerin tercihi
Bakü: Gitmek Ermenilerin tercihi

Dünya

Bakü: Gitmek Ermenilerin tercihi

Fransa bardağı taşırdı! Ermenistan'a silah veriyorlar, Türkiye'nin adı geçti
Fransa bardağı taşırdı! Ermenistan'a silah veriyorlar, Türkiye'nin adı geçti

Dünya

Fransa bardağı taşırdı! Ermenistan'a silah veriyorlar, Türkiye'nin adı geçti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mesut Sarp

Fransa'nın söylediklerine kulak asmaksızın biz Ermenistan'la iyi komşuluk ve ekonomik ilişkilerimizi kurup bölgede barış içinde yaşayalım. Uzaktan davulun sesi hoş gelirmiş. Ermeni vatandaşlarımız bu konuda bize cemaatleriyle faydalı olurlar. Hepimiz kazançlı çıkarız.

Bozkurt

Hayır cahillikten değil, kasten Ağrı dağını paylaştı bu kefere artığı pislik, aklı sıra verdiği mesaj şu; Ağrı dağı onlara göre hedeflerinde ve rüyalarında, sözde Ararat Ermenistan'ın ortasıdır. Fransa kaşınıyor bir yerlere çomak sokmak istiyor bu itler havlasın dursun. Vatan ne Türklere Türkiye ne Türkistan vatan müebbet bir ülkedir; Turan
TÜM YORUMLARA GİT
BAE Türkiye'yi sarsacak hamleyi yapmıştı! Maalesef istediklerini aldılar, bu gelişme hiç iyi olmadı
Ekonomi

BAE Türkiye'yi sarsacak hamleyi yapmıştı! Maalesef istediklerini aldılar, bu gelişme hiç iyi olmadı

Türkiye'ye giden Rus turistleri ülkesine çekmek amacıyla çeşitli indirimlere imza atan BAE yönetimi istediğini maalesef almışa benziyor. Tür..
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten şaşırtan Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkışı!
Dünya

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten şaşırtan Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkışı!

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, New York'taki Türkevi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili görüşmesine ilişkin Yunan basınına yaptığı açıkla..
HÜRJET'in performansı için ilk açıklama: Kritik gelişme Türkiye'ye duyuruldu! HÜRJET Afterburner çalıştırdı
Teknoloji

HÜRJET'in performansı için ilk açıklama: Kritik gelişme Türkiye'ye duyuruldu! HÜRJET Afterburner çalıştırdı

Türkiye'nin jet motorlu ilk uçağı olan HÜRJET ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Afterburner ve pas geçme testlerini başarıyla gerçekleşti..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23