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Dünya Ermeni eylemcileri protesto eden Türklere polis müdahale etti
Dünya

Ermeni eylemcileri protesto eden Türklere polis müdahale etti

Fransa'nın Dijon kentinde polis, Ermeni göstericileri protesto eden Türklere müdahale etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 05:32:00 -
Ermeni eylemcileri protesto eden Türklere polis müdahale etti

Fransa'nın Dijon kentinin merkezinde bir grup Türk, 28 Ekim'de Vienne'de Ermenistan yanlısı gösteri yapan protestocuların Türklere saldırmasını protesto etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre bir grup Türk, ellerinde Türk bayraklarıyla kentte yürüyüş yaptı. Polis buna son vermek için gruba biber gazıyla müdahalede bulundu.

Lyon kentinde de Türklerin dün Ermeni eylemcileri protesto etmek için düzenlendiği gösteriye polis müdahale etti. Valilikten yapılan açıklamada, eylem yapan 65 Türk'e para cezası verildiğini ortaya çıktı.

Fransa'nın Vienne kentinde, 28 Ekim'de Ermenistan yanlısı gösteri yapan protestocuların A7 otoyolunu kapatarak işe giden Türklere saldırması sonucu 5 kişi yaralanmıştı. Bu kişilerden biri hastaneye kaldırılmıştı.

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