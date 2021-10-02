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Dünya Ermeni çocukları militan yetiştiriliyor
Dünya

Ermeni çocukları militan yetiştiriliyor

ABD hava kuvvetlerinden emekli olan Ermeni asıllı eski bir asker, Karabağ hezimeti sonrası Azerbaycan sınırına yakın bir yerde Ermeni çocuklara terörist eğitim veriyor. Yahoo News’deki analiz haber, ABD’li askerin çocuklara Suriye’deki gibi terörist eğitimi verdiğini belirtti. Militan eğitimi alan Ermeni çocuklar, “Azerilere karşı yeni savaşa hazırlanıyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 09:35:00 -
Ermeni çocukları militan yetiştiriliyor

Mehmet Aydın

Ermenistan’da yaşayan Kanadalı gazeteci Neil Hauer, Yahoo News’deki analiz haberinde çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu... Analiz haberde şu ifadeler kullanıldı: “Azerbaycan sınırına sadece birkaç kilometre uzaklıktaki bir Ermeni köyü olan Armash’ta Ermeni çocuklar Azerbaycan’a karşı savaşa hazırlanıyor. Bu, geçen sonbaharda Ermenistan-Azerbaycan savaşındaki gazilerden oluşan küçük bir örgüt olan ‘Phoenix Cesaret Okulu’ tarafından yürütülen eğitimin bir parçası. Önümüzdeki birkaç ay içinde, Phoenix’in kurucusu ve başkanı ABD Hava Kuvvetleri emeklisi Aram (Takma adı), köylü gençleri ve çocukları savunma taktikleri ve savaş operasyonları konusunda eğitiyor. Amacı, bir sonraki savaşa onları hazırlamak.

Ermenistan’daki durum; ABD’nin Irak’taki Blackwater, Rusların Wagner grupları gibi. Ermenistan da kendi özel askerlerini yetiştiriyor, bunu da ABD ordusundaki eski bir Ermeni asker inisiyatif alarak başlattı. 13 yıl boyunca ABD Hava Kuvvetleri’nde özel kuvvetler subayı olarak görev yapan asker, Irak, Afganistan ve Orta Afrika’daki bir çok operasyona katılmış. Karabağ savaşı sonrası şimdi gönüllü birlikler kuruyor.

Köy köy milis yetiştiriyor

Aram takma isimli ABD’li asker, ‘Askeri personelin ve gönüllülerin çoğunun nasıl savaşılacağı hakkında hiçbir fikri yoktu. Düşman hakkında hiçbir bilgileri yoktu, hiçbir şey. Generaller bile 1950’lerden kalma bir savaş eğitimi veriyordu. Bunu değiştirip modern zamanın savaş taktiği olan gerilla eğitimi veriyoruz. Ocak ayında Phoenix’i kurduk. Bir kaç gruba eğitim verip hazır hale getirdik. Her seferde iki grup halinde 40 kişi eğitim alıyor. Çocuklar ve gençler kendi gruplarında Suriye’deki gibi gerilla eğitimi alıyor. Dağınık ve küçük gruplarla savaşma taktiğini öğreniyor. Zaten Türk SİHA’ları gösterdi ki artık savaş toplu dağınık ve 10-12 kişilik gruplar halinde olacak. Yoksa büyük kayıplar meydana geliyor. Eğitimlerin yapıldığı köyün muhtarı Hakob Zeynalyan, ‘Düşmana çok yakın olduğumuz için eğitim için Phoenix’le anlaştık’ diyor. Her ikisi de 17 yaşında olan çocuk milislerden ikisi, Hayk ve Armen, ‘Bir sonraki savaş geldiğinde hazır olmak istiyoruz. Azeriler komşumuz olduğu sürece savaş olacak’ diyor. Aram da ‘5 yıllık planım var. Önce köyleri tek tek eğiteceğiz. Sonra güneye ineceğiz. Her köylerin yan yana kırılmaz bir zincir olmalarını sağlayacağız. Ben hükümetin yapmadığını yapıyorum’ diyor.”

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Yorumlar

Berat

savaş çoluk çocuğa kaldı...
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Deniz

Ermenistan aklı selim hareket etmiyor 3 milyon nüfusun kalmış akıllı olun Ermeni hükümeti o çocukları okula gönderip insan gibi yaşayatacağınıza terörist yetiştirmeyin büyük türk devleti ne biat edin batılı devletlerin kuklası olmayın kağıt peçete gibi atıyorlar sizleri bak bakk diasporan batılı ülkelerde bir eli yağda bir eli balda sen kukla oldun
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