Ermeni barbarlığı dünyaya anlatılacak

Muhammet Kutlu Ankara

Karabağ zaferi sonrası yapılacaklar ve Ermeni Barbarlığının boyutlarına ilişkin Akit’e konuşan Bakü Uluslararası Çokkültürlülük Merkezi İcra Direktörü Revan Hasanov önemli açıklamalarda bulundu...

Hasanov, şunları dile getirdi: “Azerbaycan 44 günlük vatan savaşından sonra kazandığı zaferle yeni bir döneme girdi. Şimdi bizim üzerimize de daha fazla görevler düşüyor. Yapacağımız çalışmalarla, göreceğimiz işlerle 30 yıl boyunca Ermenilerin Karabağ’da işgal altında tuttukları topraklarda ulusal, manevi ve kültürel anıtlarımızı nasıl yerle bir ettiğini bütün dünyaya duyurmamız gerekiyor. Dünyanın göremediği ya da görmek istemediği gerçekleri adeta bizler onların yüzüne karşı haykırmalıyız. Bakü’de ve Azerbaycan’ın diğer bölgelerinde kiliseler, tapınaklar, manastırlar ve diğer dini anıtlar gözbebeği gibi korunurken, onlar tarihin ve dinsel geçmişin mirası olarak değerlendirilirken, Ermeniler gerek işgal ettikleri bölgelerde, gerekse de Ermenistan diye tabir ettiğimiz Batı Azerbaycan topraklarında bu hassasiyeti göstermediler. Bırakın hassasiyet göstermeyi önlerine gelen her şeyi yakıp yıktılar, yerle bir ettiler. İşte bu Ermeni barbarlığını bütün dünyaya anlatacağız.”

Asıl mücadele şimdi

Asıl mücadelenin kazanılan zaferden sonra başladığına vurgu yapan Revan Hasanov, şöyle devam etti: “Nasıl savaş sırasında Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev’in etrafında sımsıkı kenetlendiysek, aynen öyle hatta daha fazlasıyla birarada olmamız gerekir. İşgalden kurtarılmış topraklarda yeryüzünden silinmiş ulusal, dinsel ve kültürel anıtlarla ilgili hassasiyetimizi dünyaya göstermemizin tam zamanıdır. Sayın Cumhurbaşkanı, işgalden kurtarılmış bölgeleri ziyaret ettiğinde gördüğü manzara karşısında nasıl şok yaşadıysa, aynen öyle tüm dünya o görüntüleri gördüğünde aynı şoku yaşamıştır.

Cennet topraklar

Düşünsenize, o bölgelerde tek bir tarihi anıt bile kalmamış, hepsini yakıp yıkıp yerle bir etmişler. Bir de üstüne üstlük, sözüm ona Azerbaycan ordusunun Şuşa’daki kiliseyi bombaladığı yalanıyla her zaman yaptıkları gibi kara propaganda uyduruyorlardı. Bunun yalan olduğunu anlamak için çokta zeki olmaya gerek yok. Ama istedikleri kadar yalan uydursunlar, hiç önemli değil. Biz işgalden kurtardığımız toprakları yine cennete dönüştüreceğiz. Yine herkes huzur ve barış içinde o bölgelerde hayatlarına devam edecekler. Azerbaycan yine dünyaya çok ileri boyutta çok kültürlülük, barış ve hoşgörü modeli sunmayı sürdürecektir. Yine hangi ulusal, dini kimliği taşıdığı farketmeksizin tüm Azerbaycanlılar ‘Azerbaycan’ dendi mi, içleri kıpırdayacaklar, onu yine ‘Vatan’ olarak bilecekler. Kültürümüzü yaşatacak, gelenek ve göreneklerimize sahip çıkacak ve onları sonsuza dek yaşatacaklar”

Kimi cephede, kimi...

Revan Hasanov, sözlerini şöyle tamamladı:

“Tüm Azerbaycanlıların kendi öz toprakları uğruna savaşıp topraklarını işgalden kurtardılar ve onların içinden şehadet mertebesine ulaşanlar oldu. Bu savaş bizim dayanışma içinde olduğumuzu, hiçbir gücün bizi asla ve asla bölemeyeceğini gözler önüne serdi. Siperde olan kahramanlarımız düşmana karşı savaştılar, geriye kalanlarımızsa enformasyon savaşında düşmana karşı mücadele ettiler. Bu savaş düşmana karşı nefretimizin asla azalmadığını, tam tersi gün geçtikçe daha bilendiğini gün yüzüne çıkardı. Her bir Azerbaycan vatandaşı o günlerde sımsıkı Sayın Cumhurbaşkanımız, Ali Baş Komutanımız İlham Aliyev etrafında sımsıkı kenetlendiler ve tüm topraklarımızı işgalden kurtardılar.”