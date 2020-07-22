Ermeni bakana "Türkiye'nin Ermenistan'a müdahalesinden korkuyor musunuz?" sorusu! Durumu özetleyen cevap

Ermenistan'ın 12 Temmuz'da Azerbaycan sınırına yaptığı saldırının ardından iki ülke arasında başlayan gerilim tırmanıyor.

Çatışmalar devam ederken, Türkiye'den Azerbaycan'a en üst makamlardan destek açıklamaları Ermenistan'ı tedirgin etti.

"Türkiye'nin olası müdahalesi endişe veriyor"

France 24 kanalına mülakat veren Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Türkiye'nin çatışmalara olası müdahalesinden endişe duyduklarını söyledi.

Mnatsakanyan, "Bu çatışmaya, daha doğrudan olası Türk müdahalesi konusunda endişeleriniz mi var?" sorusu üzerine Mnatsakanyan, "Açıkçası buna kayıtsız kalamayız. Elbette bunu kayıtsız bir şekilde karşılayamayız. Tabii ki bu bir endişe konusu." ifadesini kullandı.

Barış için temel oluşturmaya çalıştırdıklarını iddia etti

Ermenistan'ın çatışma risklerini azaltmak ve ateşkes ihlallerini araştırmak için önlemler alma konusunda ısrarcı olduğunu iddia eden Mnatsakanyan, Azerbaycan'ın aynı ölçüde ısrarcı olmadığını ileri sürdü.

Mnatsakanyan, iki ülke arasındaki barış sürecini desteklemek için iyi bir temel oluşturmaya çalıştıklarını da iddia etti.