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Ermeni ayininin ardından

Van’ın Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası’nda düzenlenen yedinci Ermeni ayininin her anlamda olumlu geçtiğini ifade eden Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, “Ayin günü Akdamar Adası’nı 2 bin 480 kişi ziyaret etti” dedi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 09:29
Ermeni ayininin ardından

Van’ın Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası’nda düzenlenen yedinci Ermeni ayininin her anlamda olumlu geçtiğini ifade eden Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, “Ayin günü Akdamar Adası’nı 2 bin 480 kişi ziyaret etti” dedi.


8 Eylül Pazar günü düzenlenen yedinci Ermeni ayini ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, ayin sonrasında herkesin mutlu olduğunu söyledi. Ermeni ayini ile memnun edici bir etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getiren Aktuğ, “Türkiye Ermeni Patrikhanesi Ruhani Kurul Başkanı Epsikopos Sahak Maşalyan. ayin sonrası çok memnun ayrıldıklarını bizzat kendileri ifade ettiler. Bu da bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir” ifadelerini kullandı.



"Akdamar Adası güven, huzur ve barış adasıdır"


Akdamar Kilisesi’nin dünyanın ve Türkiye’nin en önemli inanç merkezlerinden biri olduğuna değinen Aktuğ, “Akdamar Adası, önemli bir turizm destinasyonu olup Van’a gelen yerli ve yabancı turistlerin mutlak suretle uğradığı bir ören yerimiz. Her geçen gün Akdamar Adası’na olan ilgi alaka daha da artıyor. Çünkü Akdamar Adamız bir güven, bir huzur, bir barış adasıdır” diye konuştu.


Geçen yıl Akdamar Adası’nı yerli ve yabancı 157 bin turistin ziyaret ettiğini belirten Aktuğ, “Bu yıl ayinle birlikte Akdamar Adası’nı ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı 170 bini bulurken sadece ayin günü Akdamar Adası’na geçen yerli ve yabancı kişi sayısı ise 2 bin 480 civarındadır” dedi.


Gevaş Belediyesinin gelen misafirler için bir kardeşlik sofrası hazırlanmasının önemli olduğunu ifade eden Aktuğ, “Hep birlikte aynı sofrayı paylaştık. Bu, gelecek açısından, Van açısından, Van’ın turizmi açısından önemli bir adım oldu. Ben bu anlamda ayinin her anlamda olumlu geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 09:29
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