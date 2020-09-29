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Dünya Ermeni askerler: Türkleri öldürüp, kanını içeceğiz
Dünya

Ermeni askerler: Türkleri öldürüp, kanını içeceğiz

Ermeni askerlerin Türklerle ilgili attığı sloganlar büyük tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 21:04:00 -

Ermenistan, geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'a saldırarak ateşkesi resmen bozmuştu. Ermenistan'ın hain saldırısında sivil can kayıpları yaşanmıştı. Bunun üzerine sivil halkı korumak için harekete geçen Azerbaycan, karşı saldırı başlatmıştı.

Azerbaycan, uzun senelerdir Ermeni işgali altında olan Yukarı Seyid Ahmetli, Kend Horadiz, Büyük Mercanlı, Karahanbeyli, Nüzgar, Yukarı Abdurrahmanlı ve Garvend köylerini işgalden kurtarmıştı.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, daha sonra Tekekaya, Ağdağ bölgeleri ve Murov Dağı'nda da kontrolü sağladı.

Yaşananların ardından sosyal medyaya yansıyan bir video ise büyük tepki topladı.

Söz konusu videoda, tokat üstüne tokat yiyen Ermenistan'ın askerlerinin kullandığı "Türklerle savaşacağız, Türkleri öldürüp, kanını içeceğiz!" şeklindeki skandal ifadelere tepki yağdı.

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Yorumlar

Islam

Hehehe ARALARINDA EGLENIYO GENCLER ISTE TURK NAMLUSUNU GORUNCE SAKA YAPMADIGIMIZI ANLICAKLAR INSALLAG!!!
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Engin

Cepheden kaçan korkak Ermenilere bak sen gaza gelmeye çalışıyorlar ama nafile.
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