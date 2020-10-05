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Dünya Ermeni asıllı kadının Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin sözleri olay oldu
Dünya

Ermeni asıllı kadının Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin sözleri olay oldu

Ermenistan’ın Azerbaycan’ın Gence şehrine düzenlediği saldırıda yaralanan Ermeni asıllı Nina Grigoryan, bölgede yaşananlara tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 15:59:00 -
Ermeni asıllı kadının Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin sözleri olay oldu

Ermenistan’ın Azerbaycan’ın Gence şehrine düzenlediği füzeli saldırıda yaralanan Ermeni asıllı Nina Grigoryan, Ermenistan Ordusu’na ve Başbakan Nikol Paşinyan’a tepki gösterdi.

Ermenistan Ordusu, Dağlık Karabağ’da sivil yerleşimlerini hedef almaya devam ediyor.

Gence kenti sakinlerinden Ermeni asıllı Nina Grigoryan, Ermenistan’ın düşmanca saldırılarına tepki göstererek, ‘Dağlık Karabağ’daki işgal bitsin. Bizden ellerini çeksinler. Kendi topraklarına gitsinler. Ben Azerbaycan’dan razıyım. Azerbaycan’da yaşamaktan mutluyum. Ama Ermenistan ve yönetimi hiç rahat durmuyor’ ifadelerini kullandı.

 

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