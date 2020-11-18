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Dünya Ermeni aileler evlatlarını istiyor
Dünya

Ermeni aileler evlatlarını istiyor

Ateşkesin üzerinden 8 gün geçse de çocuklarından bir haber alamayan Ermeni anne ve babalar, savunma bakanlığını bastı. Aileler, “Evlatlarımız nerede?”, “Çocuklarımız geri getirin” sloganları attı.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 18:09:00 -
Ermeni aileler evlatlarını istiyor

Ateşkes yapılmasının üzerinden günler geçmesine rağmen hâlâ çocuklarından bir haber alamayan Ermeni anne ve babalar, “Evlatlarımız nerede?”, “Çocuklarımızı geri getirin” sloganları eşliğinde evlat nöbetine başladı.

Karabağ’daki ağır yenilgiden sorumlu tuttukları Başbakan Nikol Paşinyan’ı “hain” ilan eden anne ve babalar, devletin çocuklarını akıbeti hakkında bilgi vermesini istiyor.

Cesetleri hala toplamadı

Geçtiğimiz günlerde Karabağ’da uluslararası medyanın görütülerine yansıyan ölen çok sayıda Ermeni askerin hâlâ yollarda ve yol kenarlarında olması dikkat çekmişti. Yaklaşık 10 gün geçmesine rağmen bölgede ölen askerlerini hâlâ kaldırmayan Erivan yönetiminin kendi ölüsüne bile saygısının olmadığı ifade ediliyor.

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