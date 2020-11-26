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Aktüel Ermenek Kaymakamlığından özel maden ocağında çalışan işçilerin eylemine ilişkin açıklama:
Aktüel

Ermenek Kaymakamlığından özel maden ocağında çalışan işçilerin eylemine ilişkin açıklama:

"Kendilerine eylemlerinin yasa dışı olduğu ve dağılmaları gerektiği yönünde defalarca uyarı ve ikaz yapılmasına rağmen işçiler önce barikatları yıkıp daha sonra güvenlik kuvvetlerine mukavemet göstermişlerdir" - "Müdahale esnasında bazı güvenlik görevlilerimiz hafif şekilde yaralanmış, eylemlerine devam eden 10 kişi gözaltına alınmış olup, Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlemleri sürdürülmektedir"

Yeniakit Publisher
2020-11-26 14:53:35 -
Ermenek Kaymakamlığından özel maden ocağında çalışan işçilerin eylemine ilişkin açıklama:

KARAMAN (AA) - Ermenek Kaymakamlığından, ilçeye bağlı Güneyyurt beldesinde maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi yapan özel maden ocağında çalışan işçilerin Ankara'ya yürüyüşüne izin verilmemesine ilişkin açıklama yapıldı.

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde dün maaş ve tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yapan maden işçilerine "İkinci kez güvenlik kuvvetlerince saldırı gerçekleştiği" iddiası üzerine kaymakamlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"25.11.2020 günü ilçemiz Güneyyurt beldesinde maaş ve tazminatlarını alamadıklarını iddia ederek eylem yapan maden işçileri, Karaman Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulunun il genelinde her türlü etkinliğin yasaklandığına dair almış olduğu karara rağmen, önce Ermenek merkezine daha sonra Mersin ili Mut ilçesi ve müteakibinde Ankara'ya yürüyüş yapmak için Güneyyurt beldesi ana cadde üzerinde toplandıkları, izinsiz olarak yürüyüşe geçeceklerinin öğrenilmesi üzerine yürüyüşlerini engellemek maksadıyla gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır.

Kendilerine eylemlerinin yasa dışı olduğu ve dağılmaları gerektiği yönünde defalarca uyarı ve ikaz yapılmasına rağmen işçiler önce barikatları yıkıp daha sonra güvenlik kuvvetlerine mukavemet göstermişlerdir. Bunun üzerine olaya müdahale edilmiş, müdahale esnasında bazı güvenlik görevlilerimiz hafif şekilde yaralanmış, eylemlerine devam eden 10 kişi gözaltına alınmış olup, Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlemleri sürdürülmektedir. Ayrıca ilçemizde sözde sıkıyönetim ilan edildiği iddiası gerçekleri yansıtmamaktadır."

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