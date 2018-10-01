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Erman Toroğlu'ndan flaş yorum: Fenerbahçe'ye kötü demek kötüye hakaret olur

Spor yorumcusu ve eski hakemlerden Erman Toroğlu, Fenerbahçe Rizespor maçı sonrası sert açıklamalarda bulundu.

01 Ekim 2018 Pazartesi 00:28
Erman Toroğlu'ndan flaş yorum: Fenerbahçe'ye kötü demek kötüye hakaret olur

Spor yorumcusu ve eski hakemlerden Erman Toroğlu, Fenerbahçe Rizespor maçını Aspor'da yorumladı.

"PERFORMANS İĞRENÇ!"

Fenerbahçe'nin bugünkü performansı kötü değil, iğrenç. Belli şeyler vardır. Bir takım kuruldu, bir menajer ve teknik adam getirildi. Avrupa kupaları dahil 10 maç geçti. Hiçbir ışık yok. Futbolcuları değiştiremeyeceğine göre teknik adamı değiştireceksin.

"BÖYLE GİTMEZ!"

Gitmez! Bir şey var. Futbolcualar arasında da kopukluk var. Yedek oyunculara bakıyorum. Rize'ye gelen kafilede futbolculara bakıyorum. Heyecan yok, buzdolabı yok. Bir şeyler eksik takımda. Bu iş menajerden başlar, malzemecide biter. Bu işi de toparlayacak adam yönetim kuruludur. Bu görüntüde Fenerbahçe'den bir şey olmaz.

"KÖTÜ OYNAYABİLİRSİN AMA..."

Kötü oynayabilir takım. Bu kadar kopuk, mücadelesiz ve vurdumduymaz Fenerbahçe görmedim. Fenerbahçe'nin oynadığı futbola kötü demek, kötüye hakaret olur. İğrenç!

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 00:28
  1. Erman Toroğlu
  2. Fenerbahçe
  3. Rizespor

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