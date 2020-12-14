Erman Toroğlu’ndan çarpıcı futbol yorumu: Amiraller battı

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş-Alanyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Erman Toroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Alanya'nın bir şablonu var"

Alanyaspor bundan önce 2 maçını kaybetti, futbolda olabilir. Alanya'nın her maçını izlemedim ama bir şablonları var, bir iskeletleri var, belli bir futbolu oynuyorlar. Bazen iyi oynayamasalar da bir şekilleri var. Alanya, Beşiktaş karşısında rahat oynadı ve rahat bir galibiyet aldı, zorlanmadı. 11 kişi kalsa, son 10 dakika farkı da açabilirdi. Helal olsun.

"Amiraller battı"

Türk futbolunda inşallah artık hakemdi, federasyondu, futbolcuyu 15 milyona aldık falan devirleri bitti. Adam gibi 200-300'e alacaksın oyuncuyu, oynatacaksın. Bugün baktığımızda amiraller battı. Fener, Beşiktaş ve Başakşehir gibi 3 amiral battı. Demek ki doğru idare edilmiyorlar.

"Önce takımına baksın"

Ben Beşiktaş'ı favori görüyordum. Sergen'in maçtan sonra hakeme gidip ne dediğini anlayamadım, önce takımına bakması lazım bu oyunla. Cımbızla çekip bir şey mi söyledi bilmiyorum ama Alanyaspor hak etti.

"Penaltı çok net"

Alanyaspor'un penaltısı çok net, artık onları yapmayacaklar. VAR geldikten sonra olmaz. VAR gelene kadar herkes yediriyordu. VAR bir ofsaytı çözdü, gerçi Türkiye'de bazen yamuk yumuk çiziyorlar, bir de bunu. Yapmayacaklar artık elle oynamaları.

"Hakem kıyak yaptı"

Top Beşiktaş yedek kulübesine geliyor, Sergen sahanın kenarına geldi, sahanın içindeki topu istop etti, durdurdu. Hakem ne yapar? Ben böyle bir şeyi kabul edemem, attım, öyle bir şey olur mu? Hakem kıyak yaptı. Senin çizgileri ihlal etmemen lazım. Sahanın içine gidip topu tutuyorsun, gördüm. Hakemin Sergen hocayı atması lazım.

"Kazanacak topu oynamadı"

Bugün Beşiktaş kazanacak top oynamadı bence. 90 dakika boyunca Alanya hak etti, çok net. Beşiktaş için Fenerbahçe maçında neler söyledik ama bugün kötülerdi, iyi değillerdi. Alanya topu istediği gibi gezdirdi. 10 kişide bile topu Alanya alınca daha iyi kullandı. Alanya bir 2. gol attı, yün örgüsü gibi yaptı.

"Beşiktaş bugün oynamadı"

"Fenerbahçe - Beşiktaş maçında mağdur olan Beşiktaş'tı, çok net ama Beşiktaş top oynadı ve çatır çatır aldı. Beşiktaş bugün aynı futbolu oynamadı, çok net. Sergen, sen bugün oynayamadın, rakip takım daha iyi oynadı, bu kadar basit. Alanya hak etti, 20 dakika da 10 kişi oynadı."

"Demek ki iyi gidiyor hakemler"

"Beşiktaş'ta sivrilen bir oyuncu var mıydı? Kim vardı Beşiktaş'ta? Beşiktaş'ın teknik direktörü hakemlerden şikayetçi, demek ki iyi gidiyoruz. Yıllarca küçükler şikayetçiydi. Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın teknik direktörü şikayetçi, iyi gidiyor demek ki hakemler. Ufaklar hop güm gidiyorlardı."

"Fatih terim demişti"

"Hep şu zihniyet, 5-6 sene önceydi, Fatih Terim'i dinliyorum, hakeme şöyle yaptı; 'İstanbul'da oynarken Galatasaray'dan oyuncu atmak kolay mı?' dedi. Ben hakem olsam 'Hiç zorlanmadım' derdim ama hakem bir şey demedi."

"Var'da eksikler var ama..."

"VAR çok mu doğru, değil. Eksiği var ama elle oynamayı falan yakalıyorlar. Ofsaytlar bitti, çizgiyi geçti mi geçmedi mi bitti. Büyükler istemiyorlar VAR'ı. Dumanı görürüm ama yakalayamam. Çok net bazı şeyler var ama ispat edemem. Büyük takımlar hiç konuşmasınlar, eski çamlar bardak oldu."

"Hakem aleminde mafya var"

"Hakem aleminde bir mafya var, bazı isimler var, bunlar bırakmak istemiyorlar, yeni hakemler istemiyorlar. Dünkü maçın hakemi çok güzel maç yönetti ama çocuğu 2 yıldır vermediler. Vermeyen kim? Eski MHK'deki... Hep babadan oğula kalsın istiyorlar. Ne hak eden çocuklar var, çıkamıyorlar, ağlıyor çocuklar. Babaları gidiyor, arkadşaları gidiyor, veriyorlar puanları çıkarıyorlar. İnşallah Serdar bir şeyler yapar. Yusuf yapamadı, Zekeriya yapamadı. Akrabaları hakem olanlar hala gözlemcilik yapmaya çalışıyorlar, seminerlere gidiyorlar."