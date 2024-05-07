Erman Toroğlu'dan İsmail Kartal'a şampiyonluk cevabı: Senin matematik hocan kimdi..
Deneyimli spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, Fenerbahçe ve Konyaspor arasında oynanan golsüz maç sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a cevap verdi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, haftayı ezeli rakibi Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kapattı.
Maç sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: "Matematiksel olarak hala şampiyonluk yarışının içindeyiz." dedi.
Bu sözlere ilişkin açıklamalarda bulunan Erman Toroğlu: "İsmail, senin matematik hocan kimdi bilmiyorum ama onun gözlerinden öperim. Senin de gözlerinden öperim." yorumunda bulundu.
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