Erman Toroğlu Fatih Terim'e seslendi: Sana kumpas yapabilirler

por Toto Süper Lig 15. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından A Spor'da Erman Toroğlu sarı kırmızılı takımın gündemini değerlendirdi.

Ocak'ta öyle çok iyi toplu alamazsın. Ocak transferine ben pek inanmıyorum. Takımda baya kopukluk var. Bunun bir sebebi vardır mutlaka.

''Eksiklerin sebebi ne?''

Takımda çok eksik var diyorsunuz. Eksiklerin sebebi ne? Bu kadar sakatlığın olması normal. Bu kadar ceza alan sporcuların olması da anorma. Bir futbol takımında bu kadar kolay ceza alınması anormal. Hadi başkan aldı. Teknik Direktörün alması yanlış.

''Sana kumpas yapabilirler''

Sana kumpas yapabilirler, senin üzerine oynayabilirler. Bunları bekliyorsun zaten. Üzerine oynayacaklar senin. Ona göre hazırlıklı ol. En ufak tepki gösterirsen adamların istediği yere gidiyorsun. Sen girme o işlere. Sanane hakemden.