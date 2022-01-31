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Spor Erman Toroğlu: Fatih Terim kesinlikle başkan olamaz!
Spor

Erman Toroğlu: Fatih Terim kesinlikle başkan olamaz!

Erman Toroğlu, Galatasaray’da teknik direktörlükten ayrıldıktan sonra başkanlığa hazırlandığına dair iddialar ortaya atılan Fatih Terim için, “Galatasaray'a başkan olur mu? Kesinlikle olamaz. Neden derseniz, o seçim sandıkları Galatasaray Lisesi'nde durduğu müddetçe bu üyelerden Terim başkan çıkmaz. O sandıkları NEF Stadı'na koyarsanız, belki çıkabilir” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 10:53:00 -
Erman Toroğlu: Fatih Terim kesinlikle başkan olamaz!

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray’da teknik direktörlükten ayrıldıktan sonra başkanlığa hazırlandığına dair iddialar ortaya atılan Fatih Terim için, “Galatasaray'a başkan olur mu? Kesinlikle olamaz. Neden derseniz, o seçim sandıkları Galatasaray Lisesi'nde durduğu müddetçe bu üyelerden Terim başkan çıkmaz. O sandıkları NEF Stadı'na koyarsanız, belki çıkabilir” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’da Burak Elmas yönetiminin teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayırmasının ardından, sarı-kırmızılı camiada Terim’in başkanlığa hazırlandığı iddia edildi. Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Terim’in Galatasaray’da kesinlikle başkan olamayacağını belirterek şunları kaydetti:

“Birazcık dikkatli bakan büyük resmi görür. Terim'in bence teknik adamlık süresi bitmiştir. Ama hâlâ tribünde etkisi vardır. Peki, Terim, Galatasaray'a başkan olur mu? Kesinlikle olamaz. Neden derseniz, o seçim sandıkları Galatasaray Lisesi'nde durduğu müddetçe bu üyelerden Terim başkan çıkmaz. O sandıkları NEF Stadı'na koyarsanız, belki çıkabilir.

Terim bu takımda hakikaten çok iyi işler yaptı ama bir türlü ayrılma zamanını ayarlayamadı. Bu duruma düşmeden gitmesi gerekirdi. Hırs çoğu zaman iyi ama bazen de kötü sonuç veriyor.”

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