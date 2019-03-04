Erman Toroğlu, Erzurumspor - Galatasaray maçını yorumladı: 3 büyüklerin birine al, banko oynar Spor yorumcusu ve eski hakemlerden Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Erzurumspor deplasmanında 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı yorumladı.

Galatasaray deplasmanda BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Erman Toroğlu müsabakayı A Spor'da yorumladı. ''Galatasaray'dan kimsenin ayağına top gelmesin istedim'' Obertan'ı dikkatle izledim. Sahada futbol ders verdi. Yanında bir tane daha olsa bambaşka olurdu. 3 büyüklerin birine al, banko oynar. Maliyeti de çok uygun. Buyur ağabey! Hayran oldum adama ya. Top ayağına gelsin istedim. Galatasaray'dan kimsenin ayağına top gelmesin istedim. O derece çok iyi oynadı Obertan. "Fatih Terim'in sahaya çıkardığ orta saha helva gibiydi'' İlk yarıda Galatasaray'ın orta sahasını eleştiren Erman Toroğlu, "Fatih Terim'in sahaya çıkardığ orta saha helva gibiydi. Donk'un oynaması gereken bir müsabakaydı." ifadelerini kullandı.

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