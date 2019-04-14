Erman Toroğlu: Başakşehir, Arda Turan girince 10 kişi kaldı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig 28. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Erman Toroğlu A Spor'da müsabakayı yorumladı.

"İkinci yarıda Beşiktaş iyi götürdü''

Atiba, Gökhan Gönül ve kaleci Karius. Müthiş toplar çıkardı. Futbol bir yerde de şans oyunu. Önce Beşiktaş başladı. Sonra Başakşehir sazı eline aldı ve golü zamanında aldılar. İkinci yarıda Beşiktaş iyi götürdü.

"Arda Turan girince 10 kişi kaldı Başakşehir''

Beşiktaş'ın sahaya yedek olarak aldığı oyuncularla Başakşehir'in yedek olarak aldığı oyuncular arasında büyük fark vardı. Başakşehir'de sonradan giren oyuncular, mevcut oyuncuların yarısı kadar performans sergileyemedi. Arda Turan girince 10 kişi kaldı Başakşehir. İrfan Can Kahveci'yi neden çıkarıyorsun? Hiçbir şey yapmasa çocuk mücadele ediyor. Demba Ba? O da öyle.