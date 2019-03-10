Erman Toroğlu: Arda Turan çıktı ve Başakşehir futbol oynamaya başladı

Medipol Başakşehir sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Erman Toroğlu A Spor'da müsabakayı yorumladı.

''Abdullah Avcı nasıl sabretti Arda'ya''

Abdullah Avcı oyuna girdi sonra. Arda yoruldu ve 1 kişi eksik oynuyordunuz. Gol mü yemen lazım Arda'yı çıkarman için? Makineyi durdurdu Arda Turan. Golü yedikten sonra Arda Turan çıktı ve tekrar Başakşehir futbol oynamaya başladı. İnanılır gibi değil. Abdullah Avcı nasıl sabretti Arda'ya ve nasıl seyretti anlayamıyorum. Fenerbahçe üstüne geliyor ve Arda Turan yoruldu. Baskı yiyorsun ve cevap veremiyorsun. 1 kişi eksik oynuyorsun çünkü.

"Ne zaman gol yedi Abdullah Avcı kendisine geldi''

Ne zaman gol yedi Abdullah Avcı kendisine geldi. Maçın ana fikri Fenerbahçe'nin oyun değişikliği değil. Direksiyonda Başakşehir var. Başakşehir hata yaparsa Fenerbahçe başarılı olabilirdi. Abdullah Avcı, Arda Turan'a tahammül edince maç bu hale geldi.