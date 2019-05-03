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Erlere dayak attığı öne sürülmüştü! O komutan hakkında suç duyurusu

Ankara Polatlı Topçu ve Füze Okulu’nda vatani görevini yapan erler M.K, A.T, S.G ve M.D, komutanları üsteğmen İsmail C.E tarafından dövüldükleri iddiasıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne şikayette bulunmuşlardı. O erlerden M. K.’nın annesi Selma Kurtoğlu, çocuğunun hayatından endişe ettiğini dile getirerek komutan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

03 Mayıs 2019 Cuma 11:31
Erlere dayak attığı öne sürülmüştü! O komutan hakkında suç duyurusu

 İsmail Uğur  yeniakit.com.tr 

Görev yaptıkları Ankara Polatlı Topçu ve Füze Okulu’nda komutanları tarafından sert şekilde dövüldükleri iddiasıyla CİMER’e şikayette bulunan erlerden M. K.’nın annesi, olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Oğlumun hayatından endişe ediyorum

Komutanları tarafından dövüldükleri iddia edilen erlerden M. K.’nın annesi Selma Kurtoğlu, Hatay Dörtyol Cumhuriyet Savcılığı’na giderek suç duyurusunda bulundu. Polatlı Savcılığı’na gönderilmek üzere yaptığı suç duyurusunda anne Kurtoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Komutanı, olayı başkasına anlatması halinde kendisini öldüreceğini söyleyip çocuğumu ölümle tehdit etmiştir. Oğlumu ıssız yerlerdeki nöbet yerlerine gönderip orada darp ediyormuş. 9 haftadır çarşı iznini kaldırarak darp izlerinin kaybolması ve adli rapor almaması için dışarı çıkartmamıştır. Oğlumun hayatından endişe ediyoruz.”

Dayak skandalında ne olmuştu

Ankara Polatlı Topçu ve Füze Okulu’nda vatani görevini yapan erler M.K, A.T, S.G ve M.D, komutanları üsteğmen İsmail C.E tarafından dövüldükleri iddiasıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’e şikayette bulunmuşlardı. Erler şikayet başvurularında olayı şu ifadelerle anlatmışlardı: “Ankara Polatlı Topçu ve Füze Okulu’nda er olarak vatani görevimi yapmaktayım. Bölük komutanımız Üst Teğmen İsmail C.E şahsımla birlikte dört arkadaşımızı inşaat kısmında sopa ile diğer arkadaşımızı da demirli vurdu. Bir arkadaşımızı ise revire götürdüler. Cep telefonu kullandığımız için dövdü. Revire giden arkadaşımız ise kalp sıkıntısı vardı, kalp cihazı takılıydı. Oda aldığı darbeden dolayı kalbi sıkıştı. Revirden hastaneye sevk etmişler.”

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 11:31
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