Erkılınç: “Deprem bölgesindeki basınımızı yalnız bırakmayacağız”

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, deprem bölgesindeki temaslarına Malatya ilinden başladı. Malatya Valisi Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret eden Erkılınç, konteynerlerde görevlerini sürdürmeye çalışan gazetecilerle bir araya geldi.

“İnternet medyasında gelecek var”

Kurum olarak deprem bölgesine hassasiyetle yaklaştıklarını belirterek, deprem bölgesindeki gazete ve internet sitelerinin yerine getirmesi gereken kuralları 31 Aralık’a kadar esnettiklerini hatırlatan Erkılınç, “Basın İlan Kurumu’ndan gelen gelirleri dijital medyaya yatırım yaparak değerlendirin. İnternet medyasında gelecek var. Yapabiliyorsanız yazılı basındaki faaliyetlerinizi de devam ettirin. Ancak maliyetler yük oluyorsa internet haber sitelerinin süreli yayın kapsamına alınmasıyla yeni bir imkân ortaya çıktı. Nitelikli bir internet haber sitesi oluşturarak Malatya basınının o köklü geleneğini sürdürebilirsiniz” dedi.

Malatya’nın bir kültür şehri olduğunu belirten Erkılınç, “Malatya, dergileri, yayıncıları ve yazarlarıyla güçlü bir şehir. Malatya’nın yaralarının sarılmasını canı gönülden istiyoruz. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Malatya’ya üçüncü gelişim, kenti daha toparlanmış ve canlanmış görüyorum. Daha güçlü bir Malatya’yı görmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Yerel basının ayakta kalması için tüm imkânlarımızı seferber ettik”

Malatya programı sonrası Adıyaman’a geçen Erkılınç, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol’u makamında ziyaret ederek, kentteki basının durumuyla alakalı istişarede bulundu.

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Adıyaman basınının temsilcileri ile bir toplantı gerçekleştiren Erkılınç, yaşanan büyük felaketle beraber basında ortaya çıkan sıkıntılara ortak olmaya çalıştıklarını söyledi.

Genel Müdür Erkılınç, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“6 Şubat depreminde ağır hasar alan iller arasında bulunan Adıyaman’da 13 meslektaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadık. Depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, geride kalanlarına sabırlar diliyorum. Yüzyılın afeti olarak nitelendirilen depremin ardından yerel basının ayakta kalması için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bugün de gazete sahiplerimizle bir aradayız. Çalışmalarını, sorunlarını ve taleplerini dinledik. Adıyaman’da zor şartlar altında çalışmalarına devam eden meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

“Basın emekçilerimizin her zaman yanında olduk”

Kahramanmaraş temasları kapsamında Vali Mükerrem Ünlüer ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’le görüşen Erkılınç, deprem sonrasında şehirde yürütülen çalışmalar ile Kurumun bölgedeki faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulunarak sektör adına atılabilecek adımları konuştu.

Kahramanmaraş basınıyla buluşan Erkılınç, daha güçlü bir basın görmek istediklerinin altını çizerek, “6 Şubat tarihinden bu yana şehirlerin en güçlü sesi olarak gördüğümüz basın emekçilerimizin her zaman yanında olduk. Deprem bölgesi olması nedeniyle gazete ve internet haber sitelerinin yerine getirmesi gereken kuralları yıl sonuna kadar esnettik. Önümüzdeki süreçte de basınımızın ayakta kalması için Kurum olarak ne gerekiyorsa yapacağız” diye konuştu.

“Sorunlar ortak; çok iyi biliyor, yakinen takip ediyoruz”

Osmaniye programına Vali Dr. Erdinç Yılmaz’ı ziyaret ederek başlayan Erkılınç, Kurumun çalışmaları ve basın işletmelerinin mevcut durumu üzerine bir sohbet gerçekleştirdi.

Osmaniye basınının temsilcileriyle de bir araya gelen Erkılınç, Basın İlan Kurumu olarak her zaman kendilerine destek olacaklarının altını çizdi.

Genel Müdür Erkılınç, toplantıya ilişkin “Sorunlar ortak; çok iyi biliyor, yakinen takip ediyoruz. Ancak pandemi, deprem gibi olağanüstü dönemlerdeki hoşgörüyü, bir hakmış gibi görerek alışkanlık haline getirmek; her şeyden önce gazeteciliğin ölümü demektir. Öte yandan Osmaniye’nin de depremden ciddi şekilde etkilendiğini gözlemledik. Dolayısıyla bu durumu önümüzdeki süreçte göz önünde bulunduracak, varsa bir ihmal gidereceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

“Basınımızdan nitelikli ve sorumlu yayıncılık bekliyoruz”

Gaziantep programına Vali Kemal Çeber ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i ziyaret ederek başlayan Erkılınç, yerel basının desteklenmesi ve haklarının korunmasına yönelik yapılabilecek çalışmaları değerlendirdi.

Resmi temasların ardından Erkılınç, bölge basınının sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Basın işletmelerinin faaliyetlerini sürdürebilmesi için her türlü mücadeleyi verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini vurgulayan Erkılınç, bu özverili çalışmaların karşılığında basınımızdan nitelikli ve sorumlu yayıncılık beklediklerini ifade etti.

“Basının sorunlarını yerinde inceliyoruz”

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç’ın deprem bölgesindeki son durağı ise Hatay oldu.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı’yı ziyaret eden Erkılınç, Hatay Gazeteciler Cemiyeti’nin geçici olarak faaliyet gösterdiği prefabrik işyerinde süreli yayınların temsilcileriyle buluştu.

Asrın felaketi olarak tanımlanan depremlerde en çok yara alan illerin başında gelen Hatay’ı önemsediklerini belirten Erkılınç, fırsat buldukça bölgeye giderek basın mensuplarının sorunlarını yerinde incelediklerini söyledi.

Erkılınç, “Hatay bizim çok önem verdiğimiz bir şehrimiz. Bir yandan acılarımız halen tazeliğini korurken, diğer yandan hayat bir şekilde devam ediyor. Depremde büyük kayıpların olduğu Hatay’ımızda gazetecilik faaliyetlerini sürdürmek için gösterilen çabanın farkındayız. Bu buluşma vesilesiyle ifade etmek isterim ki Hatay basını Basın İlan Kurumu’na emanettir ve ne gerekiyorsa yapılacaktır. Basın kuruluşlarına ulaştırılmak üzere AFAD’a yapılan bağışın tamamı bugün itibarıyla gazetelerimize teknik ekipman olarak ulaştırıldı. İnşallah Rabbim milletimize böylesi bir acıyı tekrardan yaşatmaz diyor misafirperverliğinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Temasları sırasında Genel Müdür Erkılınç’a Yönetim ve Dijital Medya Koordinatörü İdris Armağan Çam, Özel Kalem ve Kurumsal İletişim Müdürü Oğuz Akçakoca, Malatya Şube Müdürü İbrahim Yalınbaş, Gaziantep Şube Müdürü Hikmet Said Güngör ve Adana Şube Müdürü Çetin Oranlı eşlik etti.