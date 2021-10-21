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Siyaset Erken seçim olur mu? Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman?
Siyaset

Erken seçim olur mu? Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim açıklaması | Son dönemlerde sık sık erken seçim söylemleri ortaya atılıyor. Konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan net bir açıklama yaptı. Peki, erken seçim olur mu? Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman? Seçimler ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-10-21 15:49:00 -
Erken seçim olur mu? Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman?

Son dönemde sık sık erken seçim konusu gündeme geliyor. Bu sebeple vatandaşlar da erken seçim olup olmayacağını araştırıyor. Peki, seçimler ne zaman hangi yıl yapılacak?

Erken seçim olur mu? Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola, Togo ve Nijerya ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere değerlendirmelerde bulundu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a uçakta erken seçim konusu da soruldu.

Seçimlere daha uzun bir zaman olduğu belirtilerek, "Muhalefet partilerinde, gerek liderlerin söylemlerinde, gerekse sözcülerin açıklamalarında son dönemde bir özgüven artışı hissediliyor. Girdiği bütün seçimleri kazanmış bir lider ve Türkiye'nin en tecrübeli siyasetçisi olarak, muhalefetteki bu durumu nasıl yorumluyorsunuz?" sorusunu Erdoğan, şöyle cevapladı:

"Bunlar neredeyse iki yıldır hep erken seçim demiyorlar mı? Çok açık net bir gerçek var ortada, ben 'seçimler zamanında yapılacak diyorum, asla geri adım yok' diyorum. Devlet Bey, aynı şekilde, Haziran 2023'ü söylüyor, 'seçimler zamanında yapılacak' diyor. Ama bunlar hala avara kasnak gibi dönüp dönüp duruyorlar. Yok, böyle bir şey, olmayacak böyle bir şey. Seçim zamanında yapılacak. Türkiye, seçimlerin zamanında yapılması olayını yaşayacak. O tarih de Haziran 2023'tür."

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 18 Haziran 2023’te yapılması bekleniyor.

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