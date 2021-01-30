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Siyaset Erken seçim isteyen Meral Akşener'in verdiği tarih "yok artık" dedirtti
Siyaset

Erken seçim isteyen Meral Akşener'in verdiği tarih "yok artık" dedirtti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı bir televizyon programında, "21 Haziran'da erken seçim bekliyorum" dedi. Ancak Akşener'in açıkladığı tarih, pazartesi gününe denk geliyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 19:05:00 -

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'nin kanalı Halk TV'de gazeteci Suat Toktaş'ın sorularını yanıtladı. Erken seçim iddiaları hakkında konuşan Akşener'den akılalmaz bir yorum geldi.

"Sadece analiz yapıyorum"

Seçim istemek muhalefetin görevi olduğu belirten Akşener, "Ben 21 Haziran'da erken seçim bekliyorum. Sadece analiz yapıyorum. Diyelim ki haziranda seçim olacak, nisanda bunun kararının alınması gerekir. Ki seçim istemek elbette muhalefetin görevidir. Bir an evvel bu kötülüklerin ortadan kalkması için. Oturulacak tekrar bir sistem kurulacak. O sistem üzerinden tekrar ortaklaşılacak ve o seçime katılınacak. Bugünün şartlarında ittifaksız seçime girmek görünmüyor" ifadelerini kullandı.

21 Haziran "Pazartesi" gününe denk geliyor

Ancak, Meral Akşener'in belirttiği tarih, pazartesi gününe denk geliyor. Seçimler ise genel kural olarak pazar günü icra ediliyor.

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