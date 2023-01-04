Erken seçim için konuşulan üç tarih belli oldu!

Yerel seçimlerden bu yana gündemden düşmeyen "erken seçim" tartışması, takvim yaklaştıkça yerini "seçimlerin 1-2 ay öne çekilmesi" olasılığına bıraktı. AK Parti’de seçim için üç tarih üzerinde durulurken muhalefet 6 Nisan sonrası bir takvime destek olmayacağını ilan etti.

Bugüne kadar seçimlerin hep zamanında yapılacağını açıklayan Cumhur İttifakı'ndan arka arkaya seçimlerin öne alınmasına dair açıklamalar geldi. Hafta başında yapılan AK Parti MYK toplantısı sonrası konuşan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Seçimler 18 Haziran'dan önceye çekilebilir ama bu erken seçim denebilecek kadar erken bir tarih olmayacak" dedi. Çelik’ten bir gün sonra konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de ilk kez erken seçim olasılığına işaret etti ve "Seçimler ister erken ister zamanında yapılsın, biz hazırız" dedi.

10 ‘PAZAR’ MASAYA YATIRILDI, 3 PAZAR ÖNE ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre AK Parti’nin son MYK toplantısında seçim tarihi ile ilgili birçok olasılık değerlendirildi. Okulların kapanması, yapılacak sınavlar, hac mevsiminin yaklaşması gibi gerekçelerle seçimlerin 18 Haziran’da yapılmasına sıcak bakılmadı. AK Parti yönetimi, ramazan ayı ve Ramazan Bayramı’na gelen seçeneklere de hem seçmenin sandığa gitme motivasyonunu düşüreceği hem de ramazan ayı sürecinin miting yapma koşullarını zorlaştıracağı düşüncesiyle mesafeli yaklaştı.

AK Partili yetkililer, mevsimlik işçilerin hareketliliği, seçmenlerin okulların kapanması nedeniyle memleketlerine erken gitme ihtimali gibi durumları da göz önünde bulundurarak 30 Nisan’dan 18 Haziran’a kadar olan seçenekleri, yani 10 ‘pazar’ gününü masaya yatırdı. Toplantıda seçim tarihi olarak 30 Nisan, 7 Mayıs ve 14 Mayıs öne çıktı.

Baran Haber