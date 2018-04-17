Erken seçim açıklaması iş dünyasından cevap!

ASKON Başkanı Cesur, Türkiye Ak Parti hükümetleri döneminde seçim ekonomisi uygulamadı. Lakin Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminin Cumhuriyet tarihimiz açısından ayrı bir önemi var.

Ekonomi belirsizlikleri kaldırmaz. Erken seçim ekonomimiz üzerindeki bu belirsizlik yükünü kaldırır.

Bu açıdan Sayın Bahçeli’nin 26 Ağustos 2018’de erken seçim çağrısı siyasiler tarafından değerlendirilmeli. ASKON olarak Sayın Bahçeli’nin bu çağrısını yerinde buluyoruz.