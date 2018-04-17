Erken seçim açıklaması iş dünyasından cevap!
Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim açıklamasına Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur'dan yanıt geldi.17 Nisan 2018 Salı 15:22
ASKON Başkanı Cesur, Türkiye Ak Parti hükümetleri döneminde seçim ekonomisi uygulamadı. Lakin Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminin Cumhuriyet tarihimiz açısından ayrı bir önemi var.
Ekonomi belirsizlikleri kaldırmaz. Erken seçim ekonomimiz üzerindeki bu belirsizlik yükünü kaldırır.
Bu açıdan Sayın Bahçeli’nin 26 Ağustos 2018’de erken seçim çağrısı siyasiler tarafından değerlendirilmeli. ASKON olarak Sayın Bahçeli’nin bu çağrısını yerinde buluyoruz.
YORUM YAZ