"Erken rezervasyonda yabancı turistte yüzde 25 artış var"

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Tatilsepeti.com Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz, otel fiyatlarının artması nedeniyle yerli turistin erken rezervasyonunda geçen yıla göre yüzde 10-15 gibi bir düşüş olduğunu fakat bunun gelecek aylarda telafi edilebileceğini belirterek, "Ancak yabancıların ilgisi muazzam. Yabancı tatilcilerin erken rezervasyonunda yüzde 25 artış var. Özellikle Alman, İngiliz, İskandinav pazarının çok hareketli olduğunu görüyoruz." dedi.

Küçükyılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısının 2018'de önceki yıla göre yüzde 21,84 artarak 39 milyon 488 bine yükseldiğini, 2023 için hedefin "70 milyon turist, 70 milyar dolar" olduğunu söyledi.

Küçükyılmaz, yurt dışında ikamet eden 6 milyon 624 bin 191 vatandaşın da dahil olduğu rakamlarla birlikte Türkiye'ye gelen toplam ziyaretçi sayısının 46 milyon 112 bin 592'ye ulaştığını aktardı.

Yurt dışından gelen ziyaretçi sayısının iç pazarı da etkilediğini kaydederek, Türkiye'deki otellerde mevcut bir kapasite olduğunu,bu kapasitenin yurt dışından gelen turistler tarafından doldurulduğu için yerli turiste ayrılan kontenjanın azalmaya başladığını söyledi.

Küçükyılmaz, son yıllarda tatil fiyatlarının turizm sektöründeki geriye gidiş nedeniyle artmadığını belirterek, "Ancak Türkiye'ye gelen turist sayısı iki yıldır önemli oranlarda artıyor. Geçen yıl yabancı turist sayısı 40 milyona dayandı. Bunun yanı sıra yurt dışında yaşayan 6,5 milyona yakın Türk de tatil için Türkiye'yi tercih etti. Turizmdeki yükselen trend, son yıllarda yerinde sayan fiyatları artırdı." diye konuştu.

Ekim ayından beri fiyatların artacağına ve erken rezervasyon yaptırılması gerektiğine dair çağrıda bulunduklarını aktaran Küçükyılmaz, "Dediğimiz gibi oldu. Şu anda otel fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 civarında artış var. Artış oranları yüzde 40 ila 100 arasında değişiyor. Erken rezervasyonlarda dahi fiyatlar yukarıda." ifadelerini kullandı.

Küçükyılmaz, fiyatlar arttığı için iç pazarda bir gerileme yaşandığını belirterek, "Son yıllarda Türkiye'de erken rezervasyonlarda ciddi büyüme yaşandı. Türk halkı erken rezervasyonu alışkanlık haline getirmişti. Ancak bu yıl erken rezervasyonlarda gerileme var. Fakat bunun geçici olduğunu, önümüzdeki aylarda Türk tatilcilerin harekete geçeceğini düşünüyoruz." dedi.





- "Yabancıların ilgisi muazzam"





Küçükyılmaz, erken rezervasyonların genelde kasım ayından itibaren alınmaya başlandığını belirterek, bu konuda 3,5 ayı geride bıraktıklarını söyledi.

Artan fiyatlar nedeniyle özellikle Türklerin erken rezervasyonunda gerileme olduğunu aktaran Küçükyılmaz, "Erken rezervasyonlarda yerli turistte geçen yıla göre yüzde 10-15 gibi bir düşüş oldu yükselen fiyatlar nedeniyle. Ancak yabancıların ilgisi muazzam. Yabancı tatilcilerin erken rezervasyonunda yüzde 25 artış var. Özellikle Alman, İngiliz, İskandinav pazarının çok hareketli olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Küçükyılmaz, Türkiye'nin turizme rakiplerine göre çok sayıda avantajı olduğunu kaydederek, özellikle avro ve dolar kuru nedeniyle fiyat avantajının da Türkiye'yi öne çıkardığını anlattı.





- "Güneydoğu turlarına ilgi yüzde 150 arttı"





Küçükyılmaz, döviz fiyatları arttıktan sonra yurt dışına giden yerli turistlerin rotayı yurt içine çevirdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"İnanılmaz bir patlama var. Aklınıza gelen bütün destinasyonlarda artış var. En çok Güneydoğu Anadolu turlarına ilgi artarken onun yanı sıra doğu, Karadeniz, Kapadokya, Ege turlarına ilgi arttı. Özellikle asayiş olaylarının artık görülmemesi Güneydoğu'ya yönelik ilgiyi ciddi artırdı. Güneydoğu Anadolu turlarının aranmasında geçen yıla göre yüzde 150 arttı. Göbeklitepe'ye merak ciddi şekilde artıyor. Buraların hacmi toplamdan alınan pay konusunda küçük ancak bu hızla artacaktır."

Küçükyılmaz, türlerine göre bakıldığında kayak turizminde bu yıl ciddi artış yaşandığını belirterek, termal turizmde de benzer durumun görüldüğünü, bu alanda sürekli yeni otel açıldığını söyledi.

Gastronomi turizmine ilginin de son yıllarda olduğu gibi ilginin sürdürdüğünü dile getiren Küçükyılmaz, yerli turistin özellikle Şanlıurfa, Gaziantep, Adana ve Hatay gibi illere kısa süreli giderek bölgedeki tarihi eserleri de gördüğünü bildirdi.