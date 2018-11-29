Erken rezervasyon kotalarını düşürmek isteyenler var! Kazancı görüp zam yaptılar

Kasım ayında başlayan erken rezervasyon kampanyalarına yurt dışından talep yağıyor. Yoğun talebi fırsat bilen bazı otelciler, oda fiyatlarını arttırma veya yerli kontenjanlarını aşağı çekme yoluna gidiyor. Turizm sektörü temsilcileri, fiyat artışlarının Ege’de yüzde 35, Akdeniz’de yüzde 45’i aşacağını; yüzde 60’ları bulacağını öngörüyor.

Fiyat artışına ‘kur’ bahanesi

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, otel fiyatlarını kur dalgalanmalarının yüzde 40, yabancıların taleplerinin de yüzde 5 ila 10 oranında artırdığına işaret ederek, “Örneğin rahat ve konforlu bir oda için 2017’de 10 bin lira bedel biçiliyordu. Bu rakam erken rezervasyonla 5 bin liraya iniyordu. Ama aynı oda 2018’de 15 bin liradan fiyatlanıyor. Bu rakam da erken rezervasyonla 7 bin 500 liraya geriliyor” dedi.

Yerli turist kontenjanına sınır

Erken rezervasyonlarda kontenjanların konjonktüre göre şekillendiğini belirten Polatoğlu, şunları kaydetti: “Malum 2015 ve 2016 döneminde terör olaylarından ötürü oteller, yerli turistlere yüzde 60 kontenjan ayırdı. Çünkü Almanlar ve Ruslar ülkemize gelmiyordu, Araplar ortada yoktu. 2017’de durumun normale dönmesi, yabancıların gelişinin artması ile kontenjan birdenbire yüzde 40’a çekildi. Tabii toparlanmaya paralel talep tavana vurunca kontenjan yüzde 20’ye indirildi. Şu anda otellerin yüzde 80’i yabancılara, yüzde 20’si yerlilere tahsis ediliyor. Bu da sıkıntılara neden olacak, büyük ihtimalle 2 aya kadar otellerde yer kalmayacak ve fiyat artışları kaçınılmaz olacaktır.”

2019’da zamlı tatil

Antalya’da hizmet veren İslami otellerden Wome Deluxe’un Müdürü Yusuf Gerçeker, erken rezervasyonların yabancıların dikkatini çektiğini vurgulayarak, “Bu durum firmaları kotaları yeniden şekillendirmeye, sınırlandırmaya yöneltebilir” ifadesini kullandı. Kur artışlarının yerli turistlerin satın alma gücünü daralttığını; yabancıları ise ülkeye çektiğini dile getiren Gerçeker, “Buna bağlı olarak yaz döneminde, Temmuz ve Ağustos aylarında ciddi fiyat artışları ile karşı karşıya kalabiliriz” uyarısında bulundu.

Kayak merkezlerine talep yağdı

Sarıkamış, Erciyes, Palandöken, Ilgaz ve Kartepe gibi kayak merkezlerinin kış turizmini bereketli karşılayacak. Kar yağışıyla sezonu açan kayak merkezlerinde doluluk oranı yüzde 70’i buldu. Kuveyt, Bahreyn, Katar, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi ülkelerden kış dönemi, özellikle yılbaşı ve sömestr tatillerine yönelik talepte artış yaşandığını söyleyen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Yardımcısı Hasan Erdem, erken rezervasyonla kayak merkezlerindeki otellerde doluluk oranının arttığını, yüzde 20-25 oranında yabancı talep artışı yaşandığını kaydetti.

Bakan Ersoy’dan Japonya’ya çıkarma

Türkiye’nin yeni turizm ve tanıtım stratejisi kapsamında ilk adımı hedef pazar olarak belirlenen Uzak Doğu ülkeleri için atan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Japonya’da önemli temaslarda bulundu. Tokyo’da mevkidaşları Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Keiichi Ishii; Eğitim, Kültür, Spor, Teknoloji ve Bilim Bakanı Masahiko Shibayama ile ayrı ayrı görüşen Ersoy, Türkiye-Japonya ilişkilerini güçlendirecek adımlar atılması çağrısı yaptı. Karşılıklı yolcu trafiğinin arttırılmasını hedeflediklerini ifade eden Ersoy, bu doğrultuda Türk Hava Yolları’nın (THY) Osaka ve Tokyo Haneda havalimanlarına sefer düzenlemesini arzu ettiklerini belirterek, “Bunun için Japon makamlarından da uygun iniş izni tahsis edilmesini istiyoruz” dedi. Ersoy, ayrıca Topkapı ve Yıldız Sarayı’nda sergilenen nadide parçaların yer aldığı ‘Gezen Sergi’nin Tokyo ve Kyoto’da 2019 Mart-Temmuz döneminde yapılacağı müjdesini verdi.