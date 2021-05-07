  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Afrika ülkesi, Portekiz askerlerine kapıyı açtı
Fransa'dan Türkiye kararı! Listeye eklediler
Euro 2020 şampiyonluk kupası Bakü sokaklarında!
Eski vagondan yapılan köprü, Maçka Deresi üzerine yerleştirildi
Sağlık Erken ölüme yol açan 5 yiyecek açıklandı
Sağlık

Erken ölüme yol açan 5 yiyecek açıklandı

Oxford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, erken ölüme yol açan beş yiyeceği açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 17:22:00 -
Erken ölüme yol açan 5 yiyecek açıklandı

İngiliz araştırmacılar, beyaz ekmek, reçel, meyve suyu, çikolata ve tereyağının erken ölüme neden olan içecekler ve yiyecekler olduğunu ortaya çıkardı.

Uzmanlar, şekerle tatlandırılmış içecekler de dahil olmak üzere diyeti bu kadar zararlı kılan temel unsurları belirlediler.

Oxford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bu yiyeceklerin kalori, yağ ve şekerle dolu olduğunu ve lif bakımından düşük olduğunu ve kalp hastalığına yol açtığını söyledi.

Araştırmacılar, Birleşik Krallık'ta yaklaşık 117.000 kişiden alınan verileri analiz ettiler ve yedikleri yiyecekleri birkaç gün boyunca izlediler ve ortalama 4-9 yıl boyunca izlediler.

Bu dönemde yaklaşık 4.245 kalp krizi ve felç gibi kardiyovasküler hastalıklar geliştirdi.

Araştırmacılar, yağlı ve şekerli yiyecekleri kalp hastalığı ve ölüm riskinin artmasıyla ilişkilendirdi ve araştırmaya göre, diyetleri bu gıdalardan biriyle daha yakından ilişkili olan kişilerin % 40'a kadar risk altında olma olasılığı daha yüksekti.

Araştırmalar, daha az çikolata, tatlı, tereyağı, şekerli içecekler ve konserve yiyecekler yemenin orta yaşta daha düşük kardiyovasküler hastalık veya ölüm riski ile ilişkili olduğunu gösteriyor.

Kaynak: Lebanon24.com

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Masumlar Apartmanı, Teşkilat ve Gönül Dağı'nın yayınlandığı TRT1'de o dizi final yapıyor
Medya

Masumlar Apartmanı, Teşkilat ve Gönül Dağı'nın yayınlandığı TRT1'de o dizi final yapıyor

Uyanış Büyük Selçuklu, Masumlar Apartmanı, Gönül Dağı, Teşkilat ve Bir Zamanlar Kıbrıs gibi fenomen yapımların yayınlandığı TRT1'de Ramazan ..
Siyaset

"650 milyon TL nerede?" sorusu CHP'nin ayarını bozdu! Anında 'aforoz' ettiler

CHP’nin ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Mustafa Kemal Çiçek’in partiden istifa ederek “650 milyonun hangi medyaya kimlere gittiğini sormam..
Uğurcan Çakır'dan 83 yaşındaki taraftara sürpriz ziyaret
Spor

Uğurcan Çakır'dan 83 yaşındaki taraftara sürpriz ziyaret

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, 'Ahmet dede' olarak bilinen 83 yaşındaki Trabzonspor taraftarına sürpriz bir ziyarette bulundu...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay