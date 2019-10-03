Erken emeklilikte son dakika haberleri! SSK SGK Bağkur 4A, 4B, 4C zaman emekli olur?

Erken emeklilik yasası çıktı mı? Erken emeklilik son durum haberleri milyonlarca çalışan tarafından araştırılmakta. EYT ile ilgili birbiri ardına açıklama yapılırken, erken emeklilik EYT’de AK Parti ve MHP’den son açıklama geldi. Erken emeklilikten kimler faydalanır? Erken emeklilik şartları neler? SSK SGK Bağkur 4A, 4B, 4C sigortalı ne zaman emekli olur? Erkeklerde erken emeklilik primi ne kadar? Erken emeklilik kadın ve erkeklerde nasıl olur?

Ağır işlerde çalışanlar fiili hizmet süresi zammı veya başka bir adıyla yıpranma hakkı ile erken emekli olma imkanına sahip oluyorlar. Daha önce 18 mesleğe bu hak sağlanırken, yapılan son düzenlemelerle beraber 45 iş koluna erken emeklilik hakkı sağlandı.

SGK sayıyı resmen artırdı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı! Hangi meslekler erken emeklilikten faydalanabilecek?

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki yazısında, şunları belirtti: "SGK’da tek bir emeklilik uygulaması yoktur. Çalışanların statüsü, tabi oldukları kanunlar, geçici ve sürekli hastalıkları, sigortalılıktan önce ve sonrasında oluşan sakatlık hâlleri, iş yerinde ve iş yeri dışında maruz kaldıkları kaza ve hastalıklar, engellilik ve malullük derece ve durumlarına göre çok değişik şartlarla gelir ve aylıklar bağlamaktadır.

Özellikle hastalığı ya da engelliliği nedeniyle emekli olmak isteyen okuyucularımız haklı olarak kavram kargaşası nedeniyle primli ve primsiz engelli emekliliği ile malulen emekliliği karıştırmaktadır. Oysaki belirtilen emekliliklerin şartları tamamen birbirinden farklı bulunmaktadır.

Bu yazımızda belirtilen emeklilik çeşitlerinden SGK (5510 sayılı) Kanundan önce SSK döneminde uygulanmış olan ve hâlen müktesep hak kapsamında sürdürülen vergi indiriminden yararlananların emekliliği konu edinilmiştir.

Kimler erken emeklilikten yararlanır?

2008/Ekim ayından önce ilk defa sigortalı olan ve engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlandığını SGK Kanununun yürürlük tarihinden önce veya sonra tespit ettiren 4/1-a (SSK) sigortalılarına aşağıdaki şartlarda aylık bağlanmaktadır.

Erken emeklilik 06/08/2003 tarihinden önce sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olur?

Belirtilen tarihten en az 12 yıl ve daha fazla sigortalılık süresi olanlar 15 yıl sigortalılık süresi 3600 prim ödeme gün sayısı,

06/08/2003 tarihinde 12 yıldan daha az sigortalılık süresi bulunanlar ise kademeli geçiş sürecindeki şartları yerine getirmeleri hâlinde yaşlılık aylığına hak kazanabilmektedir.

Erken emeklilik 6/8/2003 tarihinden sonra sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olur?

Belirtilen tarihten sonra ilk defa sigortalı olanlardan sakatlık derecesi;

1. derecede engelliği (% 80 - %100 arasında) olanlar en az 15 yıl sigortalılık süresi ve en az 3600 prim ödeme gün sayısı,

2. derecede engelliği (% 60 - %79 arasında) olanlar en az 18 yıl sigortalılık süresi ve en az 4000 prim ödeme gün sayısı,

3. derecede engelliği (% 40 - %59 arasında) olanlar en az 20 yıl sigortalılık süresi ve en az 4400 prim ödeme gün sayısı,

şartlarıyla emeklilik aylığı bağlanabilmektedir. Buna göre engelli okurlarımız aşağıdaki tabloya bakarak vergi indirimi nedeniyle SGK engelli aylığına hak kazanıp kazanmadıklarını rahatlıkla öğrenebilirler.

Engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış durumda olanların Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili biriminden alacakları vergi indirim belgesini Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesine ekleyerek SGK’ya başvurmaları gerekmektedir.

Yaşı dolduran erken emekli nasıl olur? EYT erken emeklilikte son durum

Asteğmen erken emeklilik nasıl olur?Erken emekli nasıl olunur