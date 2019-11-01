Erken emeklilik son dakika var mı? Kadınlarda erken emeklilik nasıl olunur?

Erken emeklilik imkanı var mı? Kadınlar çalışmadıkları günleri çalışmış gibi hem de toplu olarak satın almış olurlar. Böylece 3 çocuğu olan bir anne 6 yıllık, yani 2160 günlük primi çalışmadan satın alıp emeklilik hesabında kullanabilir. Peki kadınlarda erken emeklilik nasıl olunur? Çalışan kadınlar erken emekli nasıl olur? Erken emeklilik nasıl yapılır? Erken emeklilik hangi süreleri kapsıyor? Erkem emeklilik borçlanması nasıl yapılır? Erken emeklilik için kadınların primi ne kadar olur? Erken emeklilik için prim ödeme ne zaman yapılmalı? Evlat edinen doğum borçlanması yapabilir mi? sorularının cevabı haberin detaylarında. İşte erken emeklilik için dikkat edilmesi gereken püf noktalar.

Kadınlar erken emeklilik konusunda daha avantajlı. Her çocuk için 720 gün, yani 2 yıl prim kazandırıyor. Çocuğun doğumundan sonraki 2 yıl çalışılmamışsa, bu süre borçlanma ile kapatılabiliyor ve primler emeklilik hesabında kullanma imkanına sahip oluyor. İşte erken emeklilik detayları.

Hangi kurumdan olursa olsun bütün kadın çalışanlar, yani SSK'lı olanlar, kendi işini yapan Bağ-Kur'lular ve memur olan anneler doğum borçlanması yapabiliyor. İsteğe bağlı sigorta ödeyerek Bağ-Kur'lu olanlar da doğum borçlanması yapabilir. Yeni Asır yazarı Faruk Erdem kadınların erken emekli nasıl olacağını yazdı. İşte Faruk Erdem’in Annelere emeklilikte 6 yıl avantajı başlıklı yazısı: "Bir prim şartı bulunmuyor. Ancak borçlanma yapabilmek için doğumların ilk sigortalı olunan tarihten sonra gerçekleşmesi gerekiyor. Yani sigorta olmadan önce dünyaya gelen çocuklar için böyle bir borçlanma imkanı tanınmıyor. Ayrıca çocuğun sağ olması gerekiyor. Doğduktan sonra bir müddet yaşayan çocuklar için yaşadığı süre kadar borçlanma yapılabiliyor. Staj ya da çıraklık sigortasından sonraki doğumlar da borçlanılabiliyor.

Erken emeklilik hangi süreleri kapsıyor?

Borçlanma yapılması için o sürelerde çalışılmaması, yani primlerinin ödenmemiş olması gerekiyor. Eğer doğumdan sonra çalışmaya başladıysanız, o süreler borçlanılamıyor.

Erkem emeklilik ne kadar süre için yapılır?

Her çocuk için 720 gün, yani 2 yıl prim kazandırıyor. Çocuğun doğumundan sonraki 2 yıl çalışılmamışsa, bu süre borçlanma ile kapatılabiliyor ve primler emeklilik hesabında kullanılıyor.

Erken emeklilik için kadınların primi ne kadar olur?

Kadınlar çalışmadıkları günleri çalışmış gibi hem de toplu olarak satın almış olurlar. Böylece 3 çocuğu olan bir anne 6 yıllık, yani 2160 günlük primi çalışmadan satın alıp emeklilik hesabında kullanabilir.

Erken emeklilik imkanı var mı?

Belli şartlarda erken emekli eder. Yani yılını ve yaşını doldurmuş bir annenin 2160 gün primi eksikse ve 3 doğumu varsa 6 yıl çalışıp prim ödemesi gerekir. Ancak doğum borçlanması sayesinde 6 yıllık primi toptan öder ve 6 yıl erken emekli olabilir. Onun dışında doğum borçlanması işe giriş tarihini ya da yaş şartını geri çekmez.

Erken emeklilik için prim ödeme ne zaman yapılmalı?

Emeklilik yaşınızın dolmasına kısa süre önce yapılması uygundur. Çünkü bu tarihe kadar çalışıp prim tamamlanabilir. Ancak emeklilik yaşınızın gelmesine rağmen priminiz eksikse borçlanabilirsiniz. Daha az para ödemek istiyorsanız bugünkü şartlardan da ödeme yapabilirsiniz.

Daha az süre borçlanma imkanı var mı?

Evet. 2 yıllık boşluğunuz olsa bile eğer daha az prim gününe ihtiyacınız varsa o kadar borçlanabilirsiniz. 1 çocuk için 720 gün, üst sınırı gösteriyor. İsteyenler 100 gün de borçlanabilir.

Ne kadar ödemek gerekir?

Doğum borçlanmasının en düşük ve en yüksek tutarları, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. En az tutar aylık olarak brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar oluyor. Bu da 2019 yılı için 818,69 liradır. Yani bu yıl 1 aylık borçlanma için en az 818,69 lira ödenmesi gerekiyor. Bunun 7.5 katına kadar yüksek prim de ödemeniz mümkün.

Evlat edinen doğum borçlanması yapabilir mi?

2 yaşını doldurmamış çocuğu eşiyle birlikte veya tek başına evlat edinen kadın sigortalılar da doğum borçlanması yapabilir.

Diğer yandan, evlat edinilen çocuğu doğuran annenin de doğum borçlanması yapma hakkı bulunmaktadır. Evlat edinilen çocuğu doğuran anne doğumdan evlatlık verildiği süreye kadar olan geçen 2 yılı borçlanabilir. Evlat edinen anne ise çocuğu evlat edindiği tarihten doğumdan sonraki 2 yıllık sürenin dolduğu tarihe kadar olan süreyi borçlanabilir."