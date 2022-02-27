Erken emeklilik kime vuracak? Borçlanma ile emekli nasıl olunur?

Emeklilik için prim gün sayısı çalışma yılı ve yaş şartı gerekiyor. Bazı durumlarda erken emeklilik de mümkün. Emekliliği aşağıya çekilmesinde doğum ve askerlik borçlanması ile mümkün. Hem doğum hem de askerlik borçlanması, asgari ücrete göre belirleniyor ve her yıl asgari ücretteki değişikliğe göre borçlanma miktarı da artıyor. Borçlanma karşılığında ödenecek en düşük tutar; asgari ücretin yüzde 32’si, en yüksek tutar da asgari ücretin yüzde 32’sinin 7.5 katı. Çalışanlar bu rakamlar arasında kendi belirledikleri tutar üzerinden borçlanabilir.

Borçlanma ile emeklilik ne kadar düşer?

SGK doğrultusundan kadınlar amacıyla de askerlik borçlanmasına benzer erken emeklilik fırsatları sunuluyor. Doğum borçlanması ile 3 çocuğa kadar 2160 gün prime göre toplamda 6 seneye kadar bir erken emeklilik talihi oluşturulabiliyor. Bayanlarda 6 seneye kadar prim kazancı sağlanabilirken, borçlanma tekniği ile erkeklerde 18 ayı bulan askerlik hizmetleri amacıyla 2 seneye kadar (sigortalı olma tarihine göre) erken emeklilik fırsatı sunulmaktadır.

Doğum ve askerlik borçlanması 2022 ne kadar?

Asgari ücretteki artış doğum ve askerlik hizmet borçlanmasını da etkiledi. En düşük günlük prim 53 lira 38 kuruş, en yüksek prim ise 400 lira 32 kuruşa çıktı.

Yurtdışı borçlanma ne kadar?

Yurt dışı borçlanması yapanlardan ise prime esas kazancın yüzde 45’i oranında prim alınıyor. Gurbetçiler 2022 yılında yurt dışı borçlanması yaptıklarında günlük en az 75 lira 6 kuruş prim ödeyecekler.

Öte yandan kısmi süreli işlerde çalışanlar, eksik prim günlerini 30 güne tamamlamak için isteğe bağlı ödeme yapabiliyor. 2022 yılında günlük 33 lira 36 kuruş prim ödeyerek eksik günlerini tamamlayabilecekler.