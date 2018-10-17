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Erken emekliliğin külfeti büyük

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar için düzenleme yapılmasına yönelik Meclis’e verilen kanun teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.

17 Ekim 2018 Çarşamba 13:54
Erken emekliliğin külfeti büyük

Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Emeklilikte yaşa takılanlar için düzenleme yapılmasına yönelik Meclis’e verilen kanun teklifine ilişkin görüşlerini ifade eden Erdoğan, “Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz. Ama siyasette bu yol açıktır. Bilindiği gibi ülkemizdeki sosyal güvenlik mevzuatına göre 3 ayrı hususa bakılması gerekiyor. Son günlerde emeklilikte yaşa takılanlar adıyla yürütülen bir kampanya var. Hatta bunun için kurulan bir dernek dahi var. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur. 48 yaşında emekli olan bir kişi dahi yaklaşık 30 yıl sistemde kalacaktır. Bugün ülkemizde ortalama emeklilik yaşı 52’dir. 20 yıl çalışıp 38 yaşında emekli olan biri 40 sene devletten maaş alacak. Böyle bir uygulama olamaz. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun hesabına göre, emeklilikte yaşa takılan denilen gruba 6,2 milyon kişi giriyor. Erken emeklilikten yararlanacakların tamamı göz önüne alındığında bu teklifin yıllık maliyeti 750 milyar liraya ulaşıyor. Biz ekonomide bir ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz bir dönemde böyle bir yükü milletimizin sırtına bindirmek gibi bir hakkımız var mı? Ben bunu milletimize soruyorum. Ekonomik savaşın verildiği dönemde, bir tarafta fırsatçılar türedi, diğer taraftan da bunlar türedi. Böyle bir şey olamaz, buna adalet, hak denmez” şeklinde konuştu.

“Yaşa takılanlar kampanyası siyasi bir ranta dönüştürülmemeli”

Ayrıca tüm emeklilerimize Ramazan ve Kurban Bayramları’nda ikramiye veriyoruz. Ülkemizin imkânları arttıkça emeklilerimizin de durumunu iyileştireceğiz” diyen Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti: “Emeklilikte yaşa takılanlar kampanyası siyasi bir ranta dönüştürülmemelidir. Bugün emeklilikte yaşa takılanlar diyerek kampanya yürütenlerin bir bölümü resmi ya da gayri resmi olarak çalışmaya devam edecektir. Hakikat buyken göz göre göre sosyal güvenlik sistemimizi yeni bir batağın içine neden sürükleyelim. Türkiye geçmişte popülist politikalardan çok çekti, gelin yeniden bu tehlikeli alışkanlığı hortlatmayalım.

CHP’nin direnmesi netice vermez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısı sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Erdoğan, CHP’nin İş Bankası hisseleriyle ilgili “Onların direnmesi netice vermez. Olayın parlamento boyutu var, Anayasa Mahkemesi boyutu var” dedi.

Kaşıkçı’nın durumu

Cumhurbaşkanı, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili olarak da “Amacımız kanaat oluşturacak sonuca ulaşmak” diye konuştu.

Türk yargısına güvenin

Erdoğan, Trump’ın açıklamalarıyla ilgili soruya da “Türk yargısına güvenin, tehditle netice alma yoluna gitmeyin. Türk yargısı kendisine olan güveni boşa çıkarmadı” karşılığını verdi.

Başkan Erdoğan: Kamplaşmalara izin vermeyiz!

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 13:54
  1. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Sosyal Güvenlik Kurumu
  3. emeklilikte yaşa takılanlar
  4. emeklilik
  5. Kurban bayramı
  6. Ramazan Bayramı
  7. ikramiye
  8. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  9. CHP’nin İş Bankası hisseleri
  10. Anayasa Mahkemesi
  11. kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı

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