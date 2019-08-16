Erken emekli olma şartları nedir? Erken emeklilik hesaplama

Erken emekli nasıl olunur? sorusu gündemde. Erken emeklilikle ilgili merak edilen bekleyiş sürerken bir müjde geldi. Milyonlarca çalışan erken emekli olma şartları araştırıyor. Bu anlamda internette sürekli olarak Erken emekli olma şartları nedir? Ne zaman kaç yaşında erken emekli olurum hesaplama! gibi sorulara yanıt aramaya çalışıyor. Emeklilik yaşını doldurduğu halde prim borcundan dolayı emekli olamayan Bağ-Kur'lular, borçlarını kapattıkları takdirde hemen aylık bağlatabilecek. ​SSK'da ise başvurular nispeten daha yüksek oldu. Toplam 48 milyar lira borcu olan 1 milyon 361 bin mükelleften 400 bini, 12 milyar liralık borçlarını yapılandırdı. Erken emeklilikte yaşa takılanlara müjde gibi bir haber geldi. SSK, Meclis açıldığı zaman yaşa takılanlar sorunu ile ilgili kanun hazırlatacak. İşte detaylar...

rken emeklilikte yaşa takılanlara müjde gibi bir haber geldi. SSK, Meclis açıldığı zaman yaşa takılanlar sorunu ile ilgili kanun hazırlatacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Selim Bağlı'nın verdiği bilgiye bakılırsa, 1 milyon 790 bin Bağ- Kur'lunun kuruma 8 milyar lira prim borcu bulunuyor. Şimdiye kadar birikmiş 8 milyar liralık toplam prim borcu için sadece 160 bin Bağ-Kur'lu müracaat yaptı. SGK, borcunu peşin ödeyerek kapatmak isteyen Bağ-Kur'lular için kamu bankaları başta olmak üzere bazı bankalarla anlaşmış bulunuyor. Bu bankalardan kredi kullananlar borcu kapattıkları tarihten itibaren emekliliğe hak kazanıyor. Peki ne zaman kaç yaşında erken emekli olurum hesaplama! İşte erken emekli olma şartları..

Emeklilik tarihi nasıl öğrenilir?

Bu sayfada kişilerin emeklilik yaşı hesaplama yapabilmek adına ilk olarak formu doldurması istenir. Formun doldurulması sırasında kişilerin sigorta bilgilerini girmesi gerekir. Bilgilerin girilmesi sonrasında ise sistem tarafından hesaplamalar yapılarak sonuç ekranda yayınlanır. Yayınlanan bilgilerde yaş bilgisi de yer aldığından dolayı kişiler tek bir uygulama ile hem emeklilik yaşı hesaplama hem de emeklilik sorgulama yapmaktadır. Ne zaman emekli olurum uygulamasında yapılan emeklilik yaşı hesaplama işlemlerinin örnek bir sonuç sayfası şöyledir;

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Sonuç sayfasında görüldüğü gibi kişilerin hangi tarihte emekli olacağı hesaplandığından dolayı kişilerin kaç yıl sonra ve kaç yaşında emekli olacağı da öğrenilir. Bu konuda bilgi almak isteyenlerin benzer adımları takip etmesi yeterlidir. Esgm-sgk sayfasında yer alan emeklilik yaşı hesaplama yazısında sorgulamada güncel sigorta bilgilerin girilmesi gerektiği ifade edilir.

Kişilerin emeklilik yaşı hesaplama için doğru sonuçları alabilmesi adına güncel sigorta bilgilerini kullanması zorunludur. Sigorta bilgilerini bilmeyen ya da güncel sigorta bilgilerini öğrenmek isteyenler e devlet üzerinden sigorta dökümü alınmalıdır. Döküm alındıktan sonra sigorta bilgileri öğrenilerek, emeklilik yaşı hesaplama için forma bilgiler girilebilir. Tüm hizmetler ücretsiz odluğundan çok kısa süre içerisinde işlemler tamamlanabilir.

SGK, borcunu peşin ödeyerek kapatmak isteyen Bağ-Kur'lular için kamu bankaları başta olmak üzere bazı bankalarla anlaşmış bulunuyor. Bu bankalardan kredi kullananlar borcu kapattıkları tarihten itibaren emekliliğe hak kazanıyor. Kredi taksitleri de emekli aylıklarından kesiliyor. Şirket ortakları, köy ve mahalle muhtarları, tarım Bağ-Kur'luları ve milyonlarca esnaf için bu aydan itibaren yeni bir dönem başladı. Bu kişilerin Bağ- Kur primleri artık prime esas kazançlarının yüzde 34.5'i yerine yüzde 29.5'i üzerinden alınacak. Prime esas kazanç asgari ücret ile bunun 6.5 katı arasında belirlenebiliyor. Bu da 2016 yılı için bin 647 lira ile 10 bin 705 lira arasında paraya tekabül ediyor.

5 puanlık indirimle en düşük kazanç üzerinden prim ödeyen esnafın aylık avantajı 82.35 lira olurken, yıllık avantaj tutarı 988 liraya ulaşacak. En yüksek kazanç üzerinden Bağ-Kur primi ödeyenlerin avantajı ise aylık 535 lira, yıllık olarak da 6 bin 420 liraya ulaşacak. Ancak bu prim indiriminden yararlanabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borcu veya idari para cezası borcunun bulunmaması ya da ödeme planına bağlanması gerekiyor. Hem geçmişe ait borç olmayacak hem de güncel primler aksatılmadan ödenecek ki prim indirimi uygulanabilsin. Aksi takdirde yüksek orandan prim borçları birikmeye devam edecek. Bu nedenle ay sonuna kadar borçlarını yeniden yapılandırmak için başvuruda bulunmayanlar, 5 puanlık indirimden yararlanamayacak.

Bağ-Kur'luların 5 puanlık prim indiriminden yararlanmak için SGK'ya herhangi bir şekilde başvuru yapmalarına gerek bulunmuyor. SGK, borcu olmayan veya borcunu yapılandıran Bağ-Kur'lulara doğrudan indirimli oran üzerinden primlerini ödeme imkânı sağlayacak.

BİN LİRALIK BORCA NE KADAR VADE FARKI ÖDENECEK?

12 AY - 45 TL 18 AY - 83 TL 24 AY - 105 TL 36 AY - 150 TL

AKSATILAN TAKSİT SON AYA KADAR YATIRILABİLECEK

Geçmiş yıllarda yeniden yapılandırılan borç taksitinin 2 aydan fazla aksatılması halinde otomatik olarak yapılandırma iptal ediliyordu. Bu da özellikle Bağ- Kur'lularda ciddi bir sıkıntıya yol açıyordu. Borcunu düzenli olarak öderken çıkan bir nakit sıkışıklığı, tüm hakkın kaybolması sonucunu doğurabiliyordu. Bu seneki yapılandırmada ise önemli bir ilave kolaylık sağlandı. Bir yıl içinde 2 taksiti ödeyemeyenler, bu taksitleri, vade bitimine kadar diledikleri tarihte ödeyebilecek. Örneğin, 36 ay vade yaptıran bir kişi 2017'de ve 2018'de 6 taksit yerine 4 taksit ödese bile hakkını kaybetmeyecek. Yeter ki aksattığı bu taksitleri 2019 yılında vade bitimini izleyen ayın sonuna kadar gecikme faiziyle ödesin.

HANGİ BORÇLAR KAPSAMDA?

2016 haziran ayı itibarıyla tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi. - İsteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi. - Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tahsil edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı. - 30 Haziran 2016 tarihine kadar bitirilmiş inşaatlar için yapılması gereken eksik işçilik tutarı üzerinden prim ödemeleri. - İdari para cezaları. - Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları.