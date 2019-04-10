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Erkekleri akciğer ve prostat, kadınları ise meme kanseri yıkıyor

Türkiye’de ve dünyada dolaşım sistemi hastalıklarından sonra kanserin en sık ikinci ölüm nedeni olduğu belirtildi.

10 Nisan 2019 Çarşamba 09:11
Erkekleri akciğer ve prostat, kadınları ise meme kanseri yıkıyor

Türkiye’de ve dünyada dolaşım sistemi hastalıklarından sonra kanserin en sık ikinci ölüm nedeni olduğu belirtildi.Özel Ege Liva Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Halil Dinçer; erkeklerde en sık gözlenen kanser türünün akciğer, prostat ve kalın barsak kanseri iken kadınlarda en sık gözlenen kanser türünün meme kanseri olduğunu belirtti. Uzman Dr. Dinçer, kanserle mücadele kapsamında kanser hastalarının ameliyatlarını özel hastanelerde de ücretsiz olarak istedikleri hekime yaptırabildiğini söyledi.


Kanserlerin oluşumu için kesin bir neden olmadığını dile getiren uzman Dr. Halil Dinçer, bazı kanserler için risk faktörlerinin mevcut olduğuna dikkat çekti. Dinçer bu risk faktörleri ile ilgili,“Akciğer kanseri için sigara, rahim ağzı kanseri için bazı virüsler riski arttırmaktadır. Genel olarak bakıldığında yaş, cinsiyet, aile öyküsü, sigara ve alkol kullanımı, obezite, sedanter yaşam, hava kirliliği, radyasyon, ultraviole maruziyeti, bazı kimyasal maddeler maruziyet(benzen, asbest gibi) riski arttıran nedenlere örnek olarak verilebilir” dedi.


“’Erken teşhis hayat kurtarıyor”


Kanser türüne bağlı olarak belirti ve bulguların farklılık gösterebileceğini belirten Liva Hastanesi Genel Cerrahi uzmanı Halil Dinçer, “Örneğin, bir meme kanserinde ele gelen kitle, renk değişikliği, meme başında çekinti, kanlı akıntı; kalın barsak kanserlerinde kabızlık, kanama, dışkı alışkanlıklarında değişiklikler gibi şikayetler oluşabilir. Bu belirtiler ortaya çıkmadan kanser hücreleri saptanabilirse, hem sağ kalım süresi çok uzun olmakta, hem de hastalar daha konforlu bir yaşam sürmektedir. Bu anlamda günümüzde bazı kanser türlerini erken teşhis etmemize yardımcı çeşitli tetkik ve tarama yöntemlerimiz mevcut. İsteyen hastalarımız kolayca bu tetkikleri yaptırabilir” diyerek kanser hastalığında erken teşhisin çok önemli olduğunu söyledi.


Meme kanseri için 40 yaş altı hastalarda yıllık meme usg ve kendi kendine muayene, 40 yaş ve üzeri hastalarda mamografi ile beraber meme usg, kolon kanseri için gaitada gizli kan testi, 50 yaş ve üzeri hastalarda kolonoskopi, rahim ağzı kanseri için smear testi, prostat kanseri için klinik muayene ve prostata yönelik bazı kan tahlillerinin bakılması gerektiğini kaydeden Liva Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Halil Dinçer, herkesin kendisini kontrol ettirmesini önerdi.


“Sosyal güvencesi olan hastalar, kanser operasyonlarında ücret ödemiyor”


Ülkemizde kanser hastalarının fazlalığından dolayı artan ölümlerin önüne geçebilmek için Sağlık Bakanlığı’nın geniş çaplı çalışmalar yaptığını kaydeden Uzman Dr. Dinçer, “Kanser tanısının erken konulabilmesi, akabinde ilaç tedavisi veya cerrahi tedavinin erkenden yapılarak ölümlerin önüne geçebilmek için birtakım kolaylıklar sağlandı. Bu amaçla birçok kanser ile ilgili merkezler kuruldu. Son yıllarda sağlıkta, özel sektörün de geliştiği ve onkolojik hastanın medikal tedavi ve cerrahisine katkı sunduğu düşünülerek, SGK ‘lı hastaların özel hastanedeki cerrahi (ameliyat) masraflarının tamamen devlet tarafından karşılanıyor. Yani kanser hastaları tercih ettiği özel hastanede ve özel hekimlerce ameliyatlarını ücretsiz olarak yaptırabiliyor” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 09:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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