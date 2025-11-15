  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Filistin’den 9 ülkeye Gazze teşekkürü

Bakanlıklar peş peşe uyarıyor! Gıda zehirlenmesinde kulaklara küpe olacak mesajlar

CHP temiz siyasete İstanbul il başkanlığından başladı! Viladasını alan geldi… Bilindiği gibi partinin içine etmişlerdi

Bunlar provokatör mü manyak mı? Kabe’ye giden kadından “yakışıklı çocuklar” videosu

Koyunların garip davranışı şehidi haber verdi! 90 yıllık mezarın sırrı ortaya çıktı: O alanı kazınca...

Maduro Amerikalılara seslendi: Yeni bir Gazze mi istiyorsunuz?

Yürekler ağza getiren olay! Çok sayıda yaralı var

Muhalif Gazeteci Bahar Feyzan'dan dikkat çeken Murat Kurum çıkışı "En Başarılı Bakanlardan Biri"

Güne yine şehit haberiyle başladık... Manisa'da feci kaza

Örgüt karargâhında kameralar tek tek söküldü! Kamera korkusunun ecele faydası yok
Sağlık Erkeklere kötü haber: Meme kanserine yakalanabilirsiniz
Sağlık

Erkeklere kötü haber: Meme kanserine yakalanabilirsiniz

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Erkeklere kötü haber: Meme kanserine yakalanabilirsiniz

Erkeklerde nadir görülen meme kanserini erken fark eden Philip Anderson, erkeklerin bu konuda daha bilinçli olması gerektiğini vurguladı.

İngiltere'de yaşayan Philip Anderson kızıyla oyun oynarken göğüs bölgesinde "bezelye büyüklüğünde" bir yumru fark etti.

Temmuz 2016'daki o anı şöyle hatırlıyor: "Çoğu erkek çok küçük olduğu için bunu görmezden gelirdi ama ben onlardan biri olmayacağım dedim. Bu benim hayatımı kurtardı."

Anderson ertesi gün doktora gitti. İki hafta sonra biyopsi yapıldığında tablo netleşti.

O zaman 44 yaşında olan Anderson'a ikinci evre meme kanseri teşhisi kondu.

Anderson sonrasını, "Teşhis konduktan dört hafta sonra mastektomi için hastanenin kadınlar koğuşuna gittim ve bu biraz tuhaftı" diye anlatıyor.

Meme kanseri teşhisi ya da şüphesiyle meme dokusunun ameliyatla alınması işlemine mastektomi deniyor.

Erkekler arasında meme kanseri nadir görülüyor.

Türkiye'de her yıl yaklaşık 27 bin kadına ve birkaç yüz erkeğe meme kanseri teşhisi konuyor.

Kadınlara 40 yaşından sonra düzenli olarak mamografi çekilmeleri öneriliyor. Ancak erkekler için rutin bir test yok.

Uzmanlar erkeklerin memede yumru, meme dokusu ya da formunda değişim ve meme başından akıntı gibi durumlarda doktora başvurmasını tavsiye ediyor.

ERKEKLER CİLT KANSERİNE KARŞI DAHA HASSAS

Anderson erkekler arasında meme kanserinin daha fazla konuşulması gerektiğini savunuyor. Bunun erkeklerin doktora gitmesini kolaylaştıracağını söylüyor: "Doktora hemen gitmek stresi çok azalttı. Hastalığı erken yakaladığım için şanslıyım çünkü pek çok doktor daha önce meme kanseri olan bir erkek hasta hiç görmemişti.

"Görmezden gelebilirdim ya da aile hekimi birkaç ay sonra tekrar gelmemi söyleyebilirdi. Bunun hem erkeklerin hem de genç kadınların başına geldiğini biliyorum.

"Ama erken teşhis ameliyat ya da agresif kemoterapi almak arasındaki farkı belirleyebilir."

Anderson kadınlarda tarama yaşının düşürülmesi için de bir imza kampanyası başlattı.

İngiltere'de kadınlarda meme kanseri taraması 50 yaşında başlıyor.

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı 40 yaş üstü kadınlar için iki yılda bir mamografi yaptırılmasını tavsiye ediyor.

Türkiye'de 40-69 yaş arasındaki kadınlar Sağlık Bakanlığı'nın Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri'nde (KETEM) ücretsiz mamografi çektirebiliyor.

Koşucuların fark etmediği gizli tehlike
Koşucuların fark etmediği gizli tehlike

Spor

Koşucuların fark etmediği gizli tehlike

Uzmanlar üstüne basa basa uyarıyor: İşte hastaların son dönemdeki en büyük hatası
Uzmanlar üstüne basa basa uyarıyor: İşte hastaların son dönemdeki en büyük hatası

Sağlık

Uzmanlar üstüne basa basa uyarıyor: İşte hastaların son dönemdeki en büyük hatası

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TOKİ 500 bin konut projesinde kritik değişiklik! Başvuru artık caiz olacak
Gündem

TOKİ 500 bin konut projesinde kritik değişiklik! Başvuru artık caiz olacak

Fatih Kalender Hoca, TOKİ’nin 500 bin Konut projesine ilişkin yapılan üst düzey görüşmeler sonucunda sözleşmede bazı maddelerin değiştirilec..
İsrail'in ABD Büyükelçisi: 'Erdoğan İsrail'e karşı tavrı düşmanca ve kavgacı'! Siyonist köpeği İsrail’den havladı
Dünya

İsrail'in ABD Büyükelçisi: 'Erdoğan İsrail'e karşı tavrı düşmanca ve kavgacı'! Siyonist köpeği İsrail’den havladı

İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e karşı 'düşmanca ve kavgacı' bir tavır takınd..
Koyunların garip davranışı şehidi haber verdi! 90 yıllık mezarın sırrı ortaya çıktı: O alanı kazınca...
Gündem

Koyunların garip davranışı şehidi haber verdi! 90 yıllık mezarın sırrı ortaya çıktı: O alanı kazınca...

Ardahan’ın Göle ilçesinde 1984’te yaşanan olay, köylülerin yıllarca anlattığı bir efsaneye dönüştü. Koyun sürüsünün belirli bir noktadan geç..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23